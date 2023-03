Abonament RTV w 2023 roku. „Żaden listonosz nie może kontrolować, czy ktoś ma telewizor”

Abonament RTV z roku na rok kosztuje płacących tę daninę osób coraz więcej. W bieżącym roku opłaty poszły w górę o 10 proc. Co do zasady, taką należność wnieść powinien każdy, kto ma telewizor i/lub radio. Poczta Polska rozwiała wątpliwości dot. abonamentu.

Czy listonosz może sprawdzić, kto ma telewizor?

„Żaden listonosz nie posiada uprawnień do przeprowadzania kontroli obowiązku rejestracji odbiorników! Dokonują tego wyłącznie upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej” – podała Poczta Polska. Takich kontrolerów w skali całego kraju jest kilkudziesięciu. Jak często odwiedzają oni gospodarstwa domowe?

Zgodnie z ustawą obowiązek rejestracji odbiorników oraz obowiązek przeprowadzania kontroli dotyczy wszystkich użytkowników odbiorników RTV. Poczta Polska skupia się jednak głównie na firmach i instytucjach. Ilość kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie odsetek wszystkich kontroli. Poczta Polska

Zapewniono jednak, że zanim dłużnikowi zostawię wystawiony tytuł wykonawczy, organ poinformuje go o konieczności wniesienia abonamentu.

Poczta Polska wyjaśniła także, czy każdy sprzęt wymaga rejestracji, nawet taki, który zakupiony został wyłącznie po to, by oglądać np. seriale na płatnych platformach. „Zakupiony odbiornik TV umożliwia odbiór telewizji. Ustawa określa domniemanie użytkowania – domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Zgodnie z obowiązującym prawem należy go zatem zarejestrować” – wyjaśniono.

Od 2023 roku stawka za posiadanie radioodbiornika wzrosła do 8,7 zł za 1 miesiąc, a więc o ponad 10 procent. Roczny abonament RTV dla właścicieli odbiorników radiowych wzrósł więc do 104,4 zł.

Nowa stawka za telewizor lub telewizor i radio wynosi 27,30 zł miesięcznie, co oznacza podwyżkę do 327,6 zł w skali roku.

„Najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest opłacenie abonamentu z góry za cały rok, można jednak korzystać również z pozostałych upustów z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc” – przypomniała Poczta.

RadioZET.pl/Poczta Polska