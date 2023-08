Absurdy 14. emerytury. Dostaną ją na przykład studenci

14. emerytura będzie wypłacana na chwilę przed wyborami. Została także wyraźnie podniesiona – do 2650 zł brutto, co według wyliczeń ZUS przełoży się na świadczenia netto z zakresu 39,5 zł – 2202,5 zł. Pieniądze nie trafią tylko do seniorów – poczet uprawnionych do świadczenia jest większy.

14. emerytura dla studenta? „Przepisy absurdalnie skonstruowane”

- 14. emerytura jest tak absurdalnie skonstruowana, że są też osoby, które niekoniecznie będą nam się kojarzyły z seniorami, typowymi beneficjentami „czternastki”. Proszę pamiętać, że 14. emeryturę dostaną także osoby, które korzystają z renty rodzinnej. Może to być na przykład 21-letni student, który otrzyma tym samym 14. emeryturę. Takie są przepisy – powiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Ekspert dodał, że prawo nie zostało dopracowane i nakazuje wypłacanie 14. emerytury obcokrajowcom, którzy przepracowali w Polsce nawet tylko chwilę, odprowadzając przy tym składkę do ZUS. Ponieważ w świetle przepisów należy się im emerytura, otrzymają także dodatkowe świadczenie – i to w pełnej wysokości.

- Co więcej, jeśli popatrzymy na to, jak jest skonstruowana „czternastka”, to uprawnienie do 14. emerytury ma każdy, kto w Polsce przepracował choćby miesiąc, odprowadził od tego składkę na ubezpieczenie emerytalne i pobiera od tego emeryturę. Weźmy hipotetycznego mieszkańca starej Unii Europejskiej, który w pewnym momencie swojej kariery zawodowej przyjechał do Polski i popracował na krótkim zleceniu, kontrakcie. Jeżeli faktycznie pobiera te parę groszy emerytury, która mu się za to należy, to ma prawdo do całej kwoty 14. emerytury w wysokości 2650 zł brutto. Nawet jeśli ktoś jest uprawniony do emerytury groszowej, to i tak otrzyma „czternastkę” w najwyższej kwocie – dodał ekspert.

500 plus trafia tylko do osób, które znajdują się na terenie Polski – czy wypłata 14. emerytury także została w ten sposób zabezpieczona?

- Nie do końca. Jeśli pobieramy polską emeryturę, to niezależnie od tego gdzie się znajdujemy, otrzymamy to świadczenie. Na mocy przepisów o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenia społecznego na terenie Unii Europejskiej osoba, która nie mieszka w Polsce, także tę „czternastkę” otrzyma. Wystarczy, że pobiera polską emeryturę – zauważył szef Instytutu Emerytalnego.