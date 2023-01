Absurdy opłaty cukrowej. „Wystarczy dodać sok do wody, by cukier przestał być naturalnym”

Podatek cukrowy funkcjonuje już od ponad dwóch lat. Objęcie dodatkową daniną napojów z dodatkiem cukru miało wpłynąć na zachowania zakupowe konsumentów, a także podreperować wspólne finanse i wesprzeć NFZ. Sadownicy wskazali jednak na „absurdy” w przepisach o tej opłacie. „Podatkiem cukrowym nie są objęte takie produkty jak woda czy sok. Jednak, z chwilą dodania do soku wody, napój będący połączeniem obu składników bez dodatku cukru ma być już obłożony opłatą cukrową” – czytamy w komunikacie. Efekt? Za soki i nektary zapłacimy więcej.

Absurdy opłaty cukrowej. Woda z sokiem bez dodatkowego cukru będzie droższa

Cytowany w komunikacie branży Julian Pawlak, prezes Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) zauważył, że projekt ustawy niesie szereg poważnych zagrożeń „od utraty konkurencyjności droższych w produkcji wartościowych napojów z owoców i warzyw, przez zmniejszenie udziału tych napojów w koszyku konsumenckim na rzecz tańszych napojów, po ograniczenie zapotrzebowania na owoce i warzywa od krajowych producentów – i to w czasach kurczenia się rynków zbytu”.

Pod koniec minionego roku branża próbowała wnioskować o wyłączenie spod nowego podatku soków, które de facto dodatkowego cukru nie zawierają, gdyż oparte są na bazie naturalnych soków. Jak czytamy, kością niezgody jest wykładnia Ministerstwa Zdrowia, które twierdzi, że choć cukier występuje naturalnie w soku z owoców czy warzyw będącym składnikiem napoju, to nie jest naturalnie obecny w samym napoju, stworzonym na bazie tego soku. Efekt? Mieszanka wody z naturalnym sokiem będzie podlegała opłacie cukrowej.

Dlaczego opodatkowywać mieszankę dwóch składników, gdy każde z osobna, nie podlegają podatkowi, jak w przypadku wody i soku? Trudno przystać na przewrotną logikę, w myśl której, cukier naturalnie obecny w soku przestaje być uważany za naturalny …z chwilą dodania do tego soku wody Julian Pawlak, prezes Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków.

Branża ostrzegła, że przez takie regulacje zapotrzebowanie na owoce i warzywa od polskich dostawców spadnie. - Obawiamy się, że wprowadzenie opłaty cukrowej przypieczętuje upadłość wielu przetwórni i gospodarstw – a są to wielopokoleniowe, rodzinne biznesy z bogatą tradycją i uznanymi recepturami napojowymi o wartościowych składnikach odżywczych pochodzących z owoców i warzyw, z których są produkowane – mówił Julian Pawlak.

Przedsiębiorcy chcą, by soki bez dodatkowego cukru nie były objęte podatkiem. Co na to resort finansów?

Taryfa ulgowa dla sadowników

“Napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku korzystają z preferencyjnej opłaty cukrowej, objęte są opłatą zmienną i nie podlegają opłacie stałej. Niezależnie, czy cukier w napoju jest naturalny, czy syntetyczny, opłatę należy obliczać od całej zawartości cukrów w napoju” - wyjaśnił resort finansów w komunikacie przesłanym PAP.

Obowiązujące przepisy zakładają, że 100 proc. soki oraz napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku i do 5 gramów cukrów w 100 ml nie podlegają opłacie cukrowej. Pozostałe napoje zawierające cukry - także naturalne - są objęte tą opłatą.

"Bez względu na to, czy sok zawarty w napoju pełni funkcje aromatyczne czy słodzące, wnosi on dodatek cukrów do produktu, o czym świadczy jego obecność w wykazie składników oraz informacja o zawartości cukrów w produkcie" – stwierdzono w komunikacie.

RadioZET.pl/PAP/mat.pras