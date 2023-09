Alfa Romeo zaprasza we wrześniu na Dni SUV-ów

Najwyższą jakość włoskich samochodów potwierdzają: 5-letnia gwarancja z limitem przebiegu do 200 tys. km** oraz badanie J.D. Power IQS, oceniające satysfakcję amerykańskich właścicieli samochodów, w którym Alfa Romeo zajęła w tym roku prestiżowe 1. miejsce wśród marek premium.

Wprowadzony do sprzedaży w zeszłym roku model Tonale to najbardziej zaawansowana technologicznie Alfa Romeo w historii. To pierwszy samochód w wersji Plug-in Hybrid w gamie marki, wprowadzający ją do świata elektryfikacji, a także pierwszy na rynku samochód z cyfrowym certyfikatem NFT, oferujący najwyższy poziom łączności w systemie multimedialnym, z aktualizacjami „Over-the-Air” i integracją z Amazon Alexa. Cztery wersje wyposażenia i dwie silnikowe pozwalają dopasować ten spektakularny C-SUV do potrzeb najbardziej wymagających klientów z segmentu premium.

Alfa Romeo Stelvio, która zadebiutowała w tym roku w odświeżonej wersji, niezmiennie pozostaje najlepiej sprzedającym się modelem marki nad Wisłą, kusząc idealnym połączeniem cech samochodu sportowego z wygodą klasycznego SUV-a zamkniętych w pięknej bryle o komfortowym wnętrzu. Jego doskonała dynamika, przekładająca się na wyjątkową przyjemność z prowadzenia auta, jest zasługą zastosowania w Stelvio ultralekkich materiałów, optymalnego rozkładu mas na obie osie, najbardziej bezpośredniego układu kierowniczego i wyrafinowanego układu zawieszenia z ekskluzywną technologią AlfaLinkTM oraz integralnego napędu na cztery koła Alfa Romeo Q4.

Po raz pierwszy w 113-letniej historii, Alfa Romeo oferuje w swoim portfolio dwa modele samochodów z najbardziej lubianych w Europie segmentów premium. Tonale zdobywa popularność wśród kompaktowych SUV-ów, a bestsellerowy Stelvio umacnia pozycję w kategorii SUV-ów klasy średniej. Oba auta w swoich najnowszych odsłonach są dostępne na polskim rynku od niedawna.

W tym zestawieniu wyjątkową rolę odgrywa Tonale, który wprowadza Alfę Romeo w świat elektryfikacji. To właśnie Plug-in Hybrid, z 280-konym napędem na cztery koła, pozostaje najmocniejszą wersją tego modelu. Przy okazji warto podkreślić, że silnik spalinowy tej wersji jest produkowany w polskiej fabryce w Bielsku-Białej. Tonale występuje też w wersji Mild hybrid o mocy od 130 KM do 160 KM, plus dodatkowa moc 20 KM generowana z silnika elektrycznego oraz z nowoczesnym i ekonomicznym silnikiem wysokoprężnym o mocy 130 KM. W każdej z czterech bogatych wersji wyposażenia standardowego to kierowca pozostaje w centrum uwagi, czerpiąc przyjemność z przebywania w doskonale zaprojektowanym wnętrzu i sportowego charakteru jazdy Tonale.

Stelvio, większa siostra Tonale, cały czas kusi idealnymi proporcjami nadwozia, sportowymi akcentami i eleganckim, włoskim pochodzeniem. Model ten przeszedł na początku roku gruntowny lifting, zyskał kilka innowacji technologicznych, takich jak przednie światła Full LED Matrix, oferowane w standardzie bez względu na poziom wersji, elektroniczny, wirtualny kokpit zegarów o średnicy 12,3” czy zaawansowaną technologię NFT (Non-Fungible-Token) śledzącą cykl życia pojazdu. I nadal zachwyca osiągami, zarówno w wersji benzynowej o mocy 280 KM, 210-konnej Diesla, jak i w legendarnej, 520-konnej odsłonie Quadrifoglio.

Dni SUV-ów Alfy Romeo we wrześniu zbiegają się z doroczną, jesienną wymianą firmowych flot. Dealerzy Alfy Romeo zapraszają do wizyt w salonach, oferując promocyjne opcje finansowania, z atrakcyjnym leasingiem 101%* na czele. Ponadto wszystkie modele Alfa Romeo nadal są dostępne z przedłużoną, 5-letnią gwarancją Maximum Care z limitem do 200 tys. km**, która podkreśla wysoką jakość produkowanych we Włoszech aut.

Marka zachęca wszystkich klientów, którzy rozważają zakup samochodu typu SUV, do skorzystania z jazdy testowej. Wynika to z tego, że dopiero za kierownicą Tonale czy Stelvio kierowca ma okazję w pełni poznać potencjał Alfy Romeo i jej 113-letnie, wyścigowe dziedzictwo. Już pierwsze kilometry po krętej drodze pozwolą zrozumieć fenomen marki i istnienie setek klubów i tysięcy miłośników na całym świecie. Alfa Romeo zaprasza do dołączenia do rodziny Alfisti, szczególnie biorąc pod uwagę jej plany rozwoje na najbliższe lata – zarówno w zakresie wyjątkowych, sportowych modeli, jak i samochodów elektrycznych.

Dni SUV-ów Alfa Romeo trwają do 30 września br., szczegółowa oferta jest dostępna na stronie www.alfaromeo.pl i w autoryzowanych salonach marki.

*Oferta leasingowa dotyczy modeli Alfa Romeo i jest skierowana do przedsiębiorców. Założenia przyjęte do komunikowanego całkowitego kosztu leasingu 101% to: okres finansowania − 24 miesiące, wpłata własna − 45%, wykup − 19%, stała stopa oprocentowania. Leasingobiorca ponosi dodatkowo koszt ubezpieczenia OC i AC. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta ustalanej zgodnie z procedurami leasingodawcy. Niniejsza informacja nie stanowi oferty, ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczegóły leasingu i warunki gwarancji (w tym wyłączenia z gwarancji) u autoryzowanych dealerów Alfa Romeo.

**Gwarancja Maximum Care obejmuje 2 lata gwarancji kontraktowej i 3 lata dodatkowej ochrony serwisowej z łącznym limitem do 200 tys. km.

Niniejsza informacja jest aktualna w dniu publikacji. Specyfikacja techniczna opisywanych wersji, akcesoriów oraz usług może ulec zmianie. Niektóre elementy wyposażenia, akcesoria oraz usługi i funkcje mogą być dostępne i działać wyłącznie za dodatkową opłatą.