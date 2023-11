Emerytury stażowe po latach doczekały się rządowego projektu ustawy, który został złożony do Sejmu przez rząd PiS. W proponowanych przepisach znalazł się jednak niepokojący zapis, mogący pozbawić pobierających „stażówki” prawa do 13. i 14. emerytury. Premier Morawiecki domagał się szybkiego zajęcia się przez Sejm pracą nad ustawą.

Apel o emerytury stażowe. „Wyrzucenie sejmowej zamrażarki”

- Mówiliśmy o tym kilka miesięcy temu, przygotowaliśmy ustawę, to dla milionów Polaków wybór kiedy chcą pójść na emeryturę. Zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy ciężko fizycznie pracowali przez całe swoje zawodowe życie – powiedział Morawiecki. Emerytury stażowe obiecywane były przez polityków PiS w praktyczne każdych wyborach w ostatnich latach, prace nad wcieleniem ich w życie nie były jednak dla rządzących priorytetem.

Morawiecki powiedział, że dziś Sejm stoi przed testem, czy słowa marszałka dotyczące wyrzucenia „zamrażarki” – wprowadzonego przez marszałek Elżbietę Witek zwyczaju wstrzymywania prac nad projektami ustaw, które nie były autorstwa PiS - były „tylko czczą obietnicą, czy w ślad za nimi pójdzie rzetelna, rzeczowa, poważna, realna praca nad ustawami, które zgłosiliśmy do przeprocedowania w wysokiej izbie”. - Panie marszałku, nie ma na co czekać, słowo się rzekło, ustawa u płota, proszę realizować swoje zapowiedzi - zaapelował.

- Oczekuję, że ta izba będzie izbą bardzo aktywną w sprawach, które są ważne dla obywateli, a nie w sprawach o charakterze politycznych przepychanek i politycznych igrzysk. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby była to izba aktywna aktywnością spraw ważnych dla Polaków. Polskich spraw. Może dzięki temu powstanie Koalicja Polskich Spraw, do której wszystkich państwa zapraszam – dodał Morawiecki. Polityk będzie premierem jeszcze przez najbliższe 2 tygodnie, do czasu głosowania nad votum zaufania, którego koalicja demokratyczna nie zamierza mu udzielić.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów w listopadzie opublikowano informację o projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw dotyczący wprowadzenia emerytur stażowych, który realizuje jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ „Solidarność”. Emerytura stażowa będzie przysługiwała bez względu na wiek osobom posiadającym okres składkowy wynoszący co najmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn.

W grudniu 2021 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przygotowanego przez Solidarność projektu obywatelskiego w sprawie emerytur stażowych, pod którym zebrano 235 tys. podpisów. Przewiduje on, że prawo do takiego świadczenia miałyby osoby, które osiągnęły wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn okres składkowy i nieskładkowy. Emerytura stażowa przysługiwałaby, pod warunkiem że jej wysokość ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki nie jest niższa od minimalnej emerytury.

