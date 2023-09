Auchan zdetronizowany. Oto nowa najtańsza sieć handlowa

Ceny nie odpuściły - najpopularniejsze artykuły codziennego użytku były w sierpniu 2023 o 12 procent droższe niż rok wcześniej. Największy wzrost cen w skali roku zanotowały dodatki spożywcze (29 procent), natomiast produkty tłuszczowe jako jedyne potaniały (10 procent). Inflacja w sierpniu wyniosła 10,1 procent, we wrześniu zgodnie z zapowiedziami NBP ma spaść w rejony jednocyfrowe.

Nowy najtańszych sklep. Lidl wygrał z Auchan i Biedronką

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w sierpniu 2023 średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku spadła o 15,56 zł, czyli 5,18 procent, i wyniosła 285,02 zł. Wzrosty cen odnotowano jedynie w dwóch sieciach, a w pozostałych jedenastu ceny badanych produktów były niższe niż w lipcu 2023.

Największy spadek średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Biedronka (9,66 procent) a największy wzrost w sklepach E.Leclerc (6,74 procent). W ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano w 10 na 12 analizowanych sieci. Największy wzrost cen koszyka odnotowano w sieci Carrefour, w którym średnia cena koszyka w sierpniu 2023 roku była wyższa aż o 62,30 zł niż przed rokiem, tj. o 24,83 procent.

Spadek cen zaobserwowano w sklepach Biedronka (5,94 procent) i Lidl (3,17 procent). Średnia wartość koszyka zakupowego zdrożała rok do roku o 12 procent z 254,44 zł w sierpniu 2022 roku do 285,02 zł w sierpniu 2023 roku.

- Choć oficjalny wskaźnik inflacji zbliżył się do poziomu 10 procent, a ekonomiści prognozują, że w kolejnym miesiącu będzie to już wynik jednocyfrowy, to średnie ceny w sklepach nadal są na wysokim poziomie. Z najnowszej analizy ekspertów ASM Sales Force Agency wynika, że najpopularniejsze artykuły codziennego użytku są o 12 procent droższe niż przed rokiem. Badanie i Raport Koszyk Zakupowy pokazuje, że w ostatnim miesiącu, względem 2022 roku, podrożało aż 9 na 10 analizowanych kategorii. Naszym zdaniem w kolejnych miesiącach będziemy obserwować jeszcze większą aktywność sieci handlowych, jeśli chodzi o prowadzenie polityki cenowej. Dla klientów oznacza to wiele jesiennych akcji specjalnych i promocji produktów. Wpływ na poziom cen może mieć także fakt, że w ostatnim czasie doszło do dużej przeceny paliw na stacjach benzynowych – skomentował wnioski z raportu Zbigniew Sierocki, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency.

Z sierpniowego badania wynika, że Auchan po wielu miesiącach liderowania został zdetronizowany. Tym razem najtańsze zakupy można było zrobić w sieci Lidl, choć różnica w średniej cenie koszyka między nowym liderem a drugim Auchan wyniosła zaledwie 0,22 zł. Średni koszt koszyka zakupowego ASM Sales Force Agency w sklepach Lidl wyniósł 228,43 zł. To spadek o 19,83 zł, czyli o 7,99 procent mniej niż najtańszy koszyk w lipcu 2023, należący przed miesiącem do Auchan. Najwyższą wartość koszyka zakupowego w sierpniu 2023 r. odnotowało w sieci E.Leclerc, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 315,82 zł.

Zestawienie cen kategorii produktowych, określonych na podstawie wybranych 40 produktów pokazuje, że w sierpniu 2023 roku względem 2022 roku podrożało 9 na 10 analizowanych kategorii badanych produktów: używki i piwo, nabiał, dodatki, produkty sypkie, mrożonki, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa i kosmetyki, napoje oraz słodycze. Jako jedyne w ujęciu rok do roku potaniały produkty tłuszczowe (10,02 procent). Natomiast w największym stopniu zdrożały dodatki. W sierpniu br. wzrost ten wyniósł 28,97 procent wobec 2022 rok. Z wyliczeń ekspertów ASM Sales Force Agency ponadto wynika, że produkty sypkie podrożały o 18,57 procent, chemia domowa i kosmetyki o 17,30 procent, a słodycze o 13,57 procent. W każdej z analizowanych grup produktów odnotowano zmiany cen, jednak najmniejszą różnicę stwierdzono w przypadku kategorii mięso, wędliny i ryby (w sierpniu 2023 r. drożej o 1,68 procent).