Autozapis do PPK. „Można zrobić sobie finansową krzywdę”

PPK znów znalazły się w centrum uwagi z powodu pierwszego powtórnego autozapisu. 28 lutego 2023 wszystkie deklaracje o opuszczeniu programu stracą ważność, a pracujący Polacy zostaną z automatu dopisani do listy wpłacających na Pracownicze Plany Kapitałowe. Oznaczać to będzie uszczuplenie wypłaty o 2 procent: tyle pieniędzy pracownika domyślnie przekazywane jest do podmiotów zarządzających PPK. Na konta trafia jednak znacznie więcej: dopłaca pracodawca oraz państwo. Ile pieniędzy trafia na konto w PPK można sprawdzić w tabeli. Autozapis obejmie 8 mln Polaków, którzy zaczną zadawać sobie pytanie: czy bardziej opłaca się zostać i oszczędzać, czy znów uciec?

Autozapis do PPK. Od 1 marca można się wypisać

- Jutro 8 mln ludzi zacznie podejmować decyzje, czy przystąpić do PPK, czy nie. To jest dlatego ważne, że każdy, kto podejmie decyzję świadomą: być lub nie być, zrobi sobie, kolokwialnie mówiąc, finansową krzywdę albo finansowy prezent. Jeśli zostanie w PPK, do każdego 100 zł, które oszczędzi w PPK, drugie 100 zł dołoży mu pracodawca i państwo – powiedział w Programie Pierwszym Polskiego Radia Marczuk. Czy PPK się opłacają? Na to pytane w podcaście „Biznes. Między wierszami” odpowiedział dr Tomasz Lasocki.

- Od 1 do 31 marca, jeżeli pracownik nie złoży deklaracji o rezygnacji z PPK, automatycznie stanie się uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych – wyjaśnił wiceprezes PFR. Do końca lutego pracodawcy mają obowiązek poinformować pracowników, że dotychczas złożone deklaracje o rezygnacji z PPK tracą ważność.

Marczuk poinformował, że program funkcjonuje obecnie w 300 000 firm. „Pierwszy raz w Polsce od 1999 roku, jak weszło PPK w życie w 2019, udało się zbudować realny system czy przynajmniej podwaliny pod realny system długoterminowego oszczędzania w Polsce – podkreślił.

Podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 procent wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 procent minimalnego wynagrodzenia mają możliwość obniżenia składki do 0,5 procent) i 1,5 procent, które wpłaca pracodawca.

Na rachunek uczestnika PPK trafiają także dopłaty od państwa: jednorazowa wpłata powitalna (250 zł) i dopłaty roczne (240 zł). Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, aby przystąpić do programu, powinni złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.

