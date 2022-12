Babcia plus. Nowy program „ukryty” w „Strategii Demograficznej 2040”?

500 plus nie wystarczyło – Jarosław Kaczyński przyznał, że pieniądze przekazywane rodzicom nie zwiększyły dzietności i trzeba go obudować dodatkowymi, uzupełniającymi świadczeniami. Część z nich już się pojawiła – na przykład Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy Dobry start. Część czeka na wdrożenie, tak jak korzystne z punktu widzenia rodziców zmiany w Kodeksie pracy. Eksperci stwierdzili, że w „Strategii Demograficznej 2040” ukryta została zapowiedź wprowadzenia także zupełnie nowego rozwiązania.

Babcia plus wpisana do „Strategii Demograficznej 2040”?

W przyjętej „Strategii” rząd zapisał, że jednym ze środków mających przyczynić się do rozbrojenia bomby demograficznej jest „zwiększenie liczby osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń związanych z opieką nad dzieckiem”. „Fakt” zapytał ekspertów rynku emerytalnego o możliwe sposoby wdrożenia tego postanowienia w życie.

– Kilka lat temu dużo mówiło się dodatkowych świadczenia dla dziadków, którzy przejmują opiekę nad dziećmi w okresie od 1. do 3. roku życia, aby rodzice mogli dokonać wyboru czy mama wraca do pracy. Takie świadczenie nazwane zostało Babcia plus, jednak dotychczas nie weszło do porządku prawnego. Jednak „Strategia Demograficzna 2040” otwiera nową szansę na wprowadzenie tego świadczenia – stwierdził dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

O możliwości wprowadzenia takiego rozwiązania mówiła już w 2021 roku minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, przyznając się do inspirowania pomysłami prodemograficznymi wdrożonymi przez Węgry.

- Chcemy zaproponować rozwiązania dla wsparcia pozażłobkowego, czyli nie tylko instytucjonalne, ale też pozainstytucjonalne. Nie odnoszę się, że to będzie program „Babcia plus” czy będzie się inaczej nazywał. Chcemy dać rodzicom możliwość wyboru, z jakiego wsparcia chcą skorzystać – zadeklarowała szefowa MRiPS.

Program Babcia plus byłby nośny szczególnie w roku wyborczym, w którym rządowi będzie zależało na „dopieszczeniu” seniorów, swojego największego elektoratu. Wsparcie opisane w „Strategii” może zostać jednak zrealizowane także na inne sposoby.

– To dość ogólnikowe hasło, pod które można „podciągnąć” wiele reform. Może to na przykład oznaczać planowane zmiany w Kodeksie pracy, które wprowadzą specjalny urlop ojcowski. Być może rząd zdecyduje się wprowadzić zasiłek macierzyński np. studentom lub kobietom pracującym na umowach zlecenie. Dziś nie mają prawo do takiego zasiłku, mogą liczyć tylko na 1000 zł miesięcznie tzw. kosiniakowego – stwierdził dr Tomasz Lasocki, ekspert w zakresie zabezpieczenia społecznego z Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

RadioZET.pl/Fakt