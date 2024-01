Babciowe to popularna nazwa świadczenia wypłacanego w ramach programu „Aktywna mama”. Wynosi ono 1500 zł. Kwotę tę, przeznaczoną na opłacenie żłobka lub opiekunki, tj. babci, otrzymają matki, które po urlopie macierzyńskim albo jeszcze w jego trakcie podejmą pracę zawodową. Babciowe będzie wypłacane do 36. miesiąca życia dziecka.

Babciowe: warunki przyznania

By otrzymać świadczenie, rodzice muszą spełnić kilka warunków:

Powrót do pracy - babciowe otrzymają matki lub ojcowie, którzy będą chcieli wrócić do pracy

- babciowe otrzymają matki lub ojcowie, którzy będą chcieli wrócić do pracy Dochód na poziomie minimalnym - dochód rodzica musi być na wysokości najniższej krajowej, czyli 4242 zł brutto (od stycznia 2024 r.), a od lipca 2024 r. 4300 zł brutto.

- dochód rodzica musi być na wysokości najniższej krajowej, czyli 4242 zł brutto (od stycznia 2024 r.), a od lipca 2024 r. 4300 zł brutto. Wiek dziecka – dziecko musi mieć poniżej 3 lat (tj. do 36-go miesiąca życia dziecka)

Babciowe: komu przysługuje?

Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że w budżecie na 2024 rok zostały zagwarantowane pieniądze na tzw. babciowe. Z programu mogą skorzystać:

Osoby zatrudnione przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim powracające do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do 3 roku życia

Osoby niepracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do 3 roku życia, planujące podjęcie pracy

Babciowe może być wyższe

Kwotę 1500 złotych rodzice mogą wydać na żłobek, lub, zgodnie z nazwą, na zapłacenie babci, która zajmie się ich pociechą w czasie pracy. Opiekunka musi mieć jednak zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnej typu zlecenie czy dzieło.

Jak podał Infor, w przypadku ostatniej z wymienionych opcji osoba, która przebywa z dzieckiem, może otrzymywać ‘na rękę’ całą kwotę 1500 zł. „Ta forma będzie najkorzystniejsza, ponieważ jest zwolniona z obowiązkowych składek na ZUS, a nawet składki zdrowotnej. Z kolei jeśli równolegle kwota wolna od podatku zostanie podwyższona – zgodnie z zapowiedziami – do 60 000 zł, to nawet dochód babci z emerytury lub innego źródła w wysokości do 4 500 zł miesięcznie sprawi, że do ręki babci trafi 1 500 zł co do złotówki, bez żadnych obciążeń na daniny publiczne” – czytamy na portalu Infor.pl.

Dziennikarze portalu twierdzą też, że babciowe mogłoby być wyższe niż 1500 złotych. "Z prostego rachunku wynika, że 18 tys. zł rocznie dałoby ponad 800 tys. zasiłków. Ponieważ dzieci rodzi się około 300 tys. rocznie, to wystarczy na zasiłek na każde z nich urodzone w tym roku i dwa lata wcześniej. To z kolei oznacza, że albo dostaną babciowe wszyscy rodzice bez wyjątku – także ci, którzy już teraz pracują oboje, albo jego wysokość ostatecznie może być wyższa" - twierdzą dziennikarze Infor. Trzeba zaznaczyć, że do tej pory żaden z polityków nie zapowiedział podwyższenia babciowego.

Źródło: Radio ZET/Infor.pl/PAP/gov.pl/Ministerstwo finansów/ZUSPAB