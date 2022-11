Bałagan w podatkach opanowany? „Będzie jeden druk w 2023 roku”

PIT za 2022 rok i rozliczenie ze skarbówką w dobie reform podatkowych może okazać się nie lada wyzwaniem. Resort finansów w odpowiedzi na pytania PAP przekazał, że przy rozliczeniu podatku dochodowego za 2022 r. podatnik będzie składał PIT-36 lub PIT-37 w jednej wersji.

PIT za 2022 rok. Będzie jeden druk

- Zeznania podatkowe PIT-36 albo PIT-37 za 2022 r. będziemy składać w przyszłym roku od 15 lutego do 2 maja. Rozliczając podatek za 2022 r., złożymy tylko jedno roczne zeznanie podatkowe z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących zasad i parametrów – przekazała rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów Patrycja Dudek w informacji przesłanej PAP.

Podatnik nadal będzie mógł wybrać, czy chce rozliczyć się sam, czy z małżonkiem. Będzie mógł także skorzystać z przysługujących mu ulg (odliczenia na dzieci, wydatki na cele rehabilitacyjne lub darowizny).

„Podobnie jak w latach ubiegłych, także w 2023 r. określone dochody rozliczy usługa Twój e-PIT. Zeznanie PIT-37 niezmienione przez podatnika zostanie automatycznie zaakceptowane 2 maja 2023 r. Zatem w tym przypadku złożenie PIT-37 nie będzie wymagało żadnej aktywności podatnika” – poinformował resort.

W 2022 roku wprowadzono m.in ulgę dla klasy średniej, którą 1 lipca zastąpiono obniżką PIT z 17 do 12 proc. MF wskazało, że w zeznaniu podatkowym nie trzeba będzie jej uwzględniać. Całość rocznych zarobków opodatkowana będzie 12 proc. stawką (do granicy pierwszego progu podatkowego, który wzrósł do 120 tys. zł). Kwota wolna od podatku wzrosła z kolei do 30 tys. zł.

Co ciekawe, skarbówka ma wyliczyć PIT na dwa sposoby: z 12 proc. i 17 proc. PIT. „W przypadku gdy obliczenie urzędu skarbowego (z ulgą dla klasy średniej i skalą ze stawkami 17 proc. i 32 proc.) będzie korzystniejsze dla podatnika, urząd skarbowy poinformuje go o tym w ciągu 21 dni, a następnie zwróci różnicę. Według naszych szacunków może to być 1 osoba na 1000” – czytamy w wyjaśnieniach MF.

Przypomnijmy, że druk PIT-37 przeznaczony jest do rozliczenia podatników uzyskujących przychody z umów cywilnoprawnych lub z umowy o pracę. Z kolei PIT-36 to formularz dla osób, które uzyskują przychody z działalności gospodarczej i które rozliczają się według skali podatkowej.

RadioZET.pl/PAP