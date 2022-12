Bankrutują przez rosnące ceny gazu. Moskwa zapewnia: będzie wsparcie

Gaz podrożał i stał się towarem deficytowym. Gospodarstwa domowe mogą liczyć na skorzystanie z maksymalnych cen gazu i dodatku gazowego, jednak osoby prowadzące własny biznes takiej pomocy nie otrzymały. Jak mówiła minister Anna Moskwa, „obecne unijne regulacje nie przewidują wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujących gaz np. piekarni, cukierni itp.”

Tańszy gaz dla firm. „Przygotowujemy pakiet wsparcia”

Minister Moskwa zadeklarowała, że rząd będzie ubiegał się w Brukseli o wsparcie firm w dobie drożejącego gazu. Dlaczego dziś przedsiębiorcy nie mogą liczyć na rządową pomoc? - Wynika to wprost z regulacji unijnych, co oczywiście nie oznacza, że to się nie może w najbliższym czasie zmienić. Jutro mamy Radę Unii Europejskiej, mamy radę za tydzień (...) i to będziemy postulować i to by na pewno częściowo pokryło też temat piekarni - stwierdziła Anna Moskwa.

Przedstawicielka resortu przypomniała, że wsparcie firm wymaga notyfikacji. - W czasie ostatniej rady otrzymaliśmy takie zalecenie, żeby nie przygotowywać więcej instrumentów, które byłyby instrumentami wpływającymi, dofinansowującymi w jakikolwiek sposób przedsiębiorstwa, natomiast szukać instrumentów, które wpływałyby na cenę - poinformowała Moskwa.

Takie wsparcie ma absolutnie wpływ na konkurencyjność podmiotów w całej Europie i to bez względu na to, czy to jest wsparcie finansowe, czy to jest jakiś preferencyjny kredyt, linia kredytowa, czy cokolwiek innego Anna Moskwa

Przypomniała, że "rząd znalazł taki instrument na zasadzie zbierania przychodów ze spółek energetycznych, ze spółek gazowych". Tymczasem rosnące ceny gazu są jedną z głównych przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej. Hamowanie gospodarki zaczyna coraz mocniej odbijać się na kondycji finansowej firm z sektora MŚP. Niemal co czwarty przedsiębiorca przyznaje, że doświadczył w tym roku realnego ryzyka likwidacji swojego biznesu — wynika z badania „Skaner MŚP” dla BIG InfoMonitor.

— Duże firmy są bardziej odporne na zmiany gospodarcze i lepiej radzą sobie z inflacją czy rosnącymi kosztami energii niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wrażliwe na wahania koniunktury, działające bardziej lokalnie firmy z sektora MŚP coraz mocniej i szybciej odczuwają podwyżki cen surowców czy energii. Dla wielu z nich utrzymanie biznesu w aktualnych realiach ekonomicznych może być niewykonalne — skomentował Sławomir Grzelczak, Prezes BIG InfoMonitor.

