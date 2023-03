Będą dopłaty do kredytu. Rząd przyjął projekt

Pierwsze Mieszkanie za kredyt 2 proc.? Resztę dopłaci państwo z pieniędzy podatników. Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Wyjaśniamy, co zmieni się 1 lipca.

W wakacje słupki sprzedaży pójdą w górę. Będzie łatwiej o kredyt

Po długich miesiącach podnoszenia stóp procentowych, które znajdują się na rekordowo wysokim poziomie, nie każdego stać na kredyty z nadzwyczajnie wysokim oprocentowaniem. Zgodnie z rządowym projektem stopa będzie stała i wyniesie 2 proc. Kredyt z dopłatą państwa ma pomóc osobom do 45. roku życia w zakupie pierwszego mieszkania. Różnicę między oprocentowaniem zaproponowanym przez bank, a propozycją rządu, sfinansuje państwo z pieniędzy publicznych.

Poza kryterium wiekowym jest też inny haczyk: kredyt może być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota "bezpiecznego kredytu 2 proc." nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł.

Będzie także specjalne konto oszczędnościowe, które zachęcić ma do odkładania pieniędzy. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

