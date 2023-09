Będą ułatwienia nie tylko dla seniorów. Prezydent podpisał ustawę

Emerytury zależne są od wielu czynników, w tym składek odprowadzonych do ZUS czy prognoz Głównego Urzędu Statystycznego na temat dalszego trwania życia. Centralna Informacja Emerytalna ma ułatwić ubezpieczonym dostęp do danych o świadczeniu.

"W ustawie określono zasady funkcjonowania CIE, zasady dostępu do informacji emerytalnej oraz warunki korzystania z usług elektronicznych świadczonych za pomocą CIE" - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Polacy nie mają komfortu panowania nad całością swoich oszczędności gromadzonych z myślą o przyszłości. Nie ma jednego, spójnego, docelowego miejsca, gdzie taką informację można całościowo uzyskać bez konieczności zwracania się do wielu instytucji. Powoduje to także niskie zainteresowanie oszczędzaniem, niską dyscyplinę w oszczędzaniu, a nawet potencjalnie ograniczone zaufanie do instytucji gromadzących oszczędności

czytamy w uzasadnieniu ustawy