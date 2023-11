Będą zmiany w emeryturach. Premier: rząd zajmie się ustawą

Emerytury stażowe to postulat, o którego realizację od lat zabiegają związkowcy. Możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę zadeklarował przeszło osiem lat temu prezydent Andrzej Duda, a w ostatni czasie światło dzienne ujrzał także rządowy projekt.

Wcześniejsza emerytura. Jest deklaracja premiera

- Z marszałkiem Sejmu rozmawialiśmy o najpilniejszych rozwiązaniach m.in. dot. cen energii, VAT na żywność i wakacji kredytowych, emeryturach stażowych. W tym tygodniu ustawa o emeryturach stażowych będzie procedowana przez Radę Ministrów – zapowiedział szef rządu.

Projekt Prawa i Sprawiedliwości, którego opis opublikowano w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów, zakłada przyznanie pracownikom prawa od emerytury bez względu na wiek. Warunek to odpowiedni okres składkowy: co najmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn.

Pomysłów na obniżenie wieku emerytalnego jest kilka. Do Sejmu wpłynął obywatelski projekt związkowców z „Solidarności”, który zakłada możliwość przejścia na emeryturę po wypracowaniu odpowiedniego okresu składkowego: 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Związkowcy sami zwrócili się z apelem do marszałka Hołowni, by przystąpić do procedowania obywatelskiego projektu. Szymon Hołownia zapewnił z kolei, że żadna ustawa nie trafi do tzw. zamrażarki. Sejm wznowi prace w środę 6 grudnia.

Źródło: Radio ZET