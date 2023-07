Podatki nie odpuszczają: całość obciążeń fiskalnych jest tak duża, że Dzień Wolności Podatkowej w 2023 roku przypadł w Polsce na 21 czerwca. Wszystkie zarobki przed tym terminem to podatki, jakie zapłacimy w ciągu całego roku. Niecodziennie rząd rezygnuje z pobierania daniny, a taki właśnie skutek będzie miała podpisana przez Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy. W kieszeni zostanie kilkadziesiąt tysięcy złotych – ale tylko w jednym, wyjątkowym scenariuszu. Jednocześnie stawka dla części płacących wzrosła o 300 procent.

Koniec PPC od pierwszego mieszkania na rynku wtórnym

Zawieszenie pobierania podatku od czynności cywilnoprawnych od osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym to część programu, w którego skład wchodzi kredyt 2 procent. Kto ma taką możliwość, powinien poważnie rozważyć wzięcie takiej pożyczki – radzili eksperci po zapoznaniu się z warunkami programu. - Wydaje się, że argumentów za tym, żeby się spieszyć jest więcej, ale to nie znaczy, że musimy takie decyzje podejmować z dnia na dzień. Zakładam, że kilka miesięcy wystarczy nam na zrobienie rozeznania, co dzieje się na rynku, a zwłaszcza – i tu sam jestem ciekaw – jak zareagują deweloperzy na pojawienie się nowego popytu. – poradził osobom przymierzającym się do zaciągnięcia Bezpiecznego kredytu 2 procent Marek Wielgo, ekspert rynekpierwotny.pl, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Podstawowa stawka podatku PCC to 2 procent. W przypadku zakupu mieszkania wartego kilkaset tysięcy złotych to dodatkowe kilka tysięcy złotych do zapłacenia, co jeszcze bardziej utrudnia zakup nieruchomości. Ustawę znowelizowano, żeby to zmienić.

- Najważniejsza zmiana polega na zniesieniu PCC w przypadku zakupu pierwszego mieszkania na rynku wtórnym. To oszczędność nawet kilkunastu tysięcy złotych, które będzie można przeznaczyć na przykład na remont łazienki czy meble do kuchni – wyjaśnił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Wraz z zawieszeniem pobierania podatku wprowadzono przepisy zwiększającej jego stawkę w części przypadków o 300 procent.

- Jednocześnie wprowadzamy 6 procent stawki PCC od zakupu szóstego i kolejnego mieszkania. Chcemy w ten sposób ograniczyć hurtowy wykup mieszkań, który winduje ceny nieruchomości z całym kraju – dodał szef MRiT.

Kolejne przepisy tej samej nowelizacji wprowadzają nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu – przedsiębiorcy. Nowy model odpłatności za grunt będzie dotyczył: przedsiębiorców (duże firmy, jednoosobowa działalność gospodarcza), osób fizycznych np. właścicieli garaży, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (infrastruktura osiedlowa, pawilony handlowe), mieszkańców osiedli – np. parkingi, drogi wewnętrzne, place zabaw.

Użytkownik wieczysty gruntu zabudowanego, który zrealizował cel użytkowania wieczystego powstałego przed 1 stycznia 1998 r., będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży. W takim wypadku organ będzie zobowiązany do zawarcia umowy.

Cena wykupu w przypadku gruntów Skarbu Państwa przy jednorazowej wpłacie to tylko 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Ustawa przewiduje też możliwość płatności w ratach przez maksimum 10 lat – wtedy cena to 25-krotność dotychczasowej opłaty rocznej. W przypadku gruntów JST o cenie wykupu będą decydować władze gminy.

RadioZET.pl/MRiT/PAP