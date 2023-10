Będzie nowe świadczenie? Zmiany możliwe już od 1 stycznia

Pieniądze dla matki po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego? To główne założenie tzw. babciowego, które obiecała Koalicja Obywatelska. Kiedy nowy Sejm mógłby zająć się projektem wprowadzającym 1500 plus?

Nowe świadczenie po wyborach? „Nawet od 1 stycznia”

Ostateczne dane Państwowej Komisji Wyborczej pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość, mimo przewagi nad konkurentami, nie będzie w stanie utworzyć większości w Sejmie. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica łącznie będą miały więcej mandatów niż obecna partia rządząca i Konfederacja. W razie objęcia władzy przez demokratyczną opozycję zmianom ulec może polityka socjalna.

Kluczowym pomysłem Koalicji Obywatelskiej jest tzw. babciowe, czyli świadczenie w kwocie 1500 zł wypłacane matkom, które po urlopie macierzyńskim wrócą do pracy. Pieniądze te przysługiwałyby im do czasu skończenia przez dziecko 3 lat. Małgorzata Kidawa-Błońska na antenie Radia ZET odpowiedziała na pytanie o ewentualny termin wprowadzenia tego świadczenia.

- Czy tzw. babciowe może wejść w życie już 1 stycznia? – zapytał prowadzący audycję „Gość Radia ZET Bogdan Rymanowski.

- Jeśli będziemy mogli szybko powołać rząd, to tak – odpowiedziała Kidawa-Błońska.