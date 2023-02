Będzie pomoc dla przedsiębiorców? „Małe firmy mogą tego nie udźwignąć”

Ze względu na „ważny interes bezpieczeństwa państwa” przejście graniczne z Białorusią w Bobrownikach zostało zamknięte do odwołania. Dla lokalnych przedsiębiorców decyzja ta wiąże się z ryzykiem spadku dochodów i niepewnością. Rzecznik MŚP zaapelował do MSWiA, by udzielić firmom niezbędnego wsparcia.