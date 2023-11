„Będziemy procedować”. Hołownia: pilna ustawa, ważna zmiana dla Polaków

Zakaz handlu w niedziele doprowadził w 2023 rok do kuriozalnej sytuacji, jako że wyjątkiem objęto 24 grudnia, a więc Wigilię. O problemie przedsiębiorcy przypominali od wielu miesięcy, dopiero jednak 20 listopada do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczący objęcia zakazem handlu 24 grudnia. W zamian za to nastąpić ma częściowe zniesienie zakazu 10 grudnia, gdy sklepy mogłoby być otwarte do godz. 14.00. Szymon Hołownia zapowiedział, że po wymaganych analizach legislacyjnych „tę ustawę będziemy procedować”, jako że jest „pilna” z powodu braku czasu. Marszałek Sejmu zapytał także rząd PiS, dlaczego nie zajął się sprawą wcześniej.

„Pilna” zmiana w zakazie handlu w niedziele. Zapowiedź Hołowni

- Wszyscy wiemy już od jakiegoś czasu, kiedy wypada Boże Narodzenie. Boże Narodzenie wypada 25 grudnia, a wigilia 24. Nie było też tajemnicą, jak układają się niedziele handlowe. Można to było zrobić wcześniej? Można było. Ale jak się prowadziło Sejm w ten sposób, że ostatnie posiedzenie Sejmu było 30 sierpnia, i zajmowało innymi rzeczami, nie wystarczyło czasu na zajmowanie się rzeczami ważnymi dla Polaków – skomentował konieczność szybkiego przyjęcia nowych przepisów Szymon Hołownia.

W poniedziałek do Sejmu wpłynął projekt noweli ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, który został przyjęty przez rząd w ubiegłym tygodniu. Zaproponowano w nim, aby Wigilia, która w tym roku przypada w niedzielę, była dniem objętym zakazem handlu. Wyjaśniono, że rozwiązanie to jest uzasadnione szczególnym czasem, jakim jest Boże Narodzenie oraz spotkaniami rodzinnymi Polaków. Jednocześnie zaproponowano, aby tzw. niedziela handlowa wypadał 10 grudnia. Zgodnie z projektem handel tego dnia miałby się odbywać do godz. 14:00.

- Czy zdążymy naprawić ten błąd? Spróbujemy. W tej chwili, gdy rozpoczniemy proces analizy, a on pójdzie szybko, bo to jest krótka ustawa, to nawet moglibyśmy spróbować czytać to po raz pierwszy w przyszłym tygodniu, we wtorek. Jeżeli dałoby się to szybko przeprocedować, to zdążymy – zadeklarował Hołownia.

- Natomiast to znowu jest moje pytanie: co z tym było robione przez ostatnie miesiące? Dlaczego odchodzący rząd wpada na tak genialne dla Polaków pomysły, rozwiązujące im wiele problemów, w momencie kiedy właśnie zostali zdymisjonowani? Dlaczego nie mogli tego zrobić wcześniej? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, natomiast wiem, że z tą sytuacją, z która mamy do czynienia, możemy zrobić tylko to, co powiedziałem przed chwilą i starać się w miarę szybko ten projekt przeprocedować – obiecał marszałek Sejmu.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Od 2020 zakaz handlu nie obowiązuje w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Zgodnie z przepisami niedziela handlowa przypada 17 grudnia.

