Bez tej ustawy Polacy stracą pieniądze. Apel do Hołowni: proszę rozpocząć jej procedowanie

Szymon Hołownia zadebiutował jako marszałek Sejm tak spektakularnie, ze w sieci aż zaroiło się od memów komentujących jego zachowania i wypowiedzi, a niższa izba polskiego parlamentu zaczęła przyciągać na YouTube tak dużo widzów, że aż dostała od platformy nagrodę. Ważnym zadaniem Hołowni jest organizowanie pracy Sejmu. Mateusz Morawiecki w opublikowanym w mediach społecznościowych filmie poprosił go o spotkanie w sprawie trzech ustaw, którymi „niezwłocznie powinni zająć się posłowie”. Apel powtórzył Piotr Müller.

Apel do Szymona Hołowni. Chodzi o pieniądze Polaków

Mateusz Morawiecki zapowiedział złożenie w Sejmie trzech ustaw. Chodzi o przedłużenie 0 procent VAT na żywność, przedłużenie wakacji kredytowych i zamrożenie cen energii. Na konferencji prasowej Hołownia poinformował, że z szefem stępującego rządu spotka się w przyszłym tygodniu.

Oglądaj

Marszałek Sejmu podkreślił, że zerową stawkę VAT na żywność można przedłużyć rozporządzeniem ministra finansów. Odnosząc się do drugiego postulatu Morawieckiego, a więc przedłużenia wakacji kredytowych, Hołownia poinformował, że analizy tego projektu przez sejmowe biura zostały zakończone, dlatego nada temu projektowi numer druku i skieruje go do pierwszego czytania.

Jeżeli zaś chodzi o zamrożenie cen energii, to Hołownia poinformował, że politycy nowej koalicji pracują nad rozwiązaniami, które zostaną wdrożone po przejęciu władzy. Jak mówił, rozwiązania te sprawią, żeby „rachunki Polek i Polaków za prąd, za gaz, za ciepło nie zabijały gospodarstw domowych”.

Odnosząc się do wypowiedzi Hołowni rzecznik rządu napisał na Iksie: „Wasz potencjalny kandydat na ministra finansów w potencjalnej koalicji zapowiada, że powinna wrócić wyższa stawka VAT na żywność. Dlatego niezbędna jest ustawa, żeby nikt nie cofnął decyzji w rozporządzeniu. Niech pan wprost powie, czy popiera zerowy VAT na żywność, czy robi pan sobie wolne od merytorycznej pracy przez kolejne tygodnie?”.

Müller odniósł się do wypowiedzi Andrzeja Domańskiego w Radiu ZET, w którym polityk PO stwierdził, że stawka VAT na żywność powinna wrócić do wysokości 5 procent, tak jak jest to zapisane w projekcie ustawy budżetowej przedstawione przez PiS.

Rzecznik odchodzącego rządu dodał, że „ustawa o niższych cenach energii i gazu jest niezbędna dla ochrony Polaków przed podwyżkami”. „Proszę rozpocząć jej procedowanie, bo inaczej nie będzie możliwe jej wdrożenie i będzie to wyłącznie pana odpowiedzialność” – napisał we wpisie na Iksie.

Źródło: Radio ZET/X