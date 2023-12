Bez ZUS-u i skarbówki. Nowe zasady prowadzenia biznesu bez rejestracji

Działalność nierejestrowana to każdy drobny lub okazjonalny biznes, który – jak nazwa wskazuje – nie wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z tytułu takiej działalności nie trzeba także płacić zaliczek na PIT czy ZUS-u, którego stawki w 2024 roku dotkliwie wzrosną. Trzeba jednak pilnować, by nie zarobić więcej, niż wynika z przepisów prawa.

Nowe limity przy działalności nierejestrowanej

Od lipca 2023 roku próg przychodów, poniżej którego nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, wynosi 2700 zł miesięcznie. Kwota ta odpowiada 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przyszłym roku najniższa krajowa wzrośnie dwukrotnie, a wraz z nią pojawią się nowe limity działalności nierejestrowanej.

Eksperci z Grant Thornton wyliczyli, że na skutek wzrostu płacy minimalnej roczny limit skoczy do ok. 38 700 zł, a miesięczny wyniesie 3225 zł. W komentarzu podano stawkę roczną, gdyż zasady obliczania limitu mają się zmienić. Prowadzący drobny biznes nie będą musieli pilnować miesięcznych zarobków – wystarczy, by roczne nie przekroczyły powyższej kwoty.

Prowadzący niewielkie biznesy muszą zatem dokładnie liczyć przychody, ale nie muszą brnąć w skomplikowaną księgowość. Wystarczy uproszczona ewidencja sprzedaży. Poza warunkiem dot. limitu przychodów przepisy mówią także o statusie osoby prowadzącej taki biznes. Można prowadzić działalność nierejestrowaną, nawet jeśli prowadzący taki biznes ma zarejestrowaną firmę, ale jej działalność w ostatnich 60 miesiącach była zawieszona – zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest liczone jak jej niewykonywanie.

Osoby chcące prowadzić firmę bez formalności muszą jednak rozliczać przychody z działalności nierejestrowanej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36 według skali podatkowej.

Źródło: Radio ZET/Grant Thornton