Bezpieczny kredyt 2 procent bez limitu. Ale tylko w tym roku

Bezpieczny kredyt 2 procent można będzie zaciągać od 3 lipca. Na razie poznaliśmy tylko dwa banki, w których można będzie starać się o pożyczkę na preferencyjnych warunkach: PKO BP i Pekao SA. - 5 kolejnych banków finalizuje zawarcie umowy z BGK ws. obsługi produktu – zapewnił minister rozwoju. Waldemar Buda uspokoił także potencjalnych beneficjentów programu: nie trzeba się spieszyć, dostanie go każdy, kto spełnia warunki i złoży dokumentację w 2023 roku.

Brak limitów na kredyty 2 procent. Dostanie każdy spełniający warunki

Bezpieczny kredyt 2 procent wcale nie będzie a 2 procent – należy jeszcze doliczyć marże banku. O tych i innych kruczkach zapisanych w ustawie opowiadał w podcaście „Biznes. Między wierszami” Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera.

Ekspert dodał, że decyzję warto dokładnie przemyśleć. Uspokoić potencjalnych beneficjentów postanowił także minister Buda: nie ma się co spieszyć, kredytów nie zabraknie.

- Nie trzeba pierwszego dnia czy pierwszego tygodnia spieszyć się i liczyć, że tylko te osoby w pierwszej kolejności będą mogły z tego programu skorzystać, bo nie ma żadnych limitów na 2023 r., więc zarówno 3 lipca, jak i 3 grudnia jest tak samo dobry z punktu widzenia zainteresowania się czy przyjścia do banku, złożenia wniosku o „bezpieczny kredyt 2 procent” - zapewnił minister rozwoju.

Jak wyjaśnił, w ub.r. wiele osób odwlekało decyzję o zakupie mieszkania z powodu wojny czy wysokich stóp procentowych, czekając na stabilniejszą sytuację. - Chcielibyśmy, by wszystkie osoby, które odroczyły decyzję o zakupie mieszkania, mogły bez żadnych ograniczeń skorzystać z tego w 2023 r. Spodziewamy się, że to będzie nawet kilkadziesiąt tys. osób. Wszyscy zainteresowani gotowi mogą w tym programie wziąć udział - podkreślił Buda.

Dodał, że trwają też prace nad zniesieniem podatku od czynności cywilno-prawnych przy zakupie pierwszego mieszkania. W praktyce będzie to dotyczyć rynku wtórnego, gdyż na rynku pierwotnym PCC nie płaci się. Przepisy w tej sprawie są na etapie prac w Senacie.

- Jeżeli są osoby, które planują zakup mieszkania na rynku wtórnym, zachęcamy do tego, by poczekać do momentu wprowadzenia tych rozwiązań. Senat, potem Sejm i decyzja prezydenta - to perspektywa kilku tygodni. Zakładamy, że jeszcze w sierpniu to rozwiązanie wejdzie w życie - zaznaczył szef MRiT.

Przepisy wprowadzające "bezpieczny kredyt" wchodzą w życie w sobotę, 1 lipca. Kredyty będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą produkt do swojej oferty. Ogłoszono już podpisanie umów w tej sprawie z BGK przez PKO BP i Pekao SA. Poinformowano, że kolejne pięć banków finalizuje umowy z BGK.

