Bezpieczny kredyt 2 procent. Rata bez dopłaty ma być niższa niż z dofinansowaniem

Pierwsze Mieszkanie coraz bliżej – kredyt 2 procent ma pojawić się w ofertach części banków 3 lipca. Od samego początku zdobyć go będzie można w 4 instytucjach, z czasem liczba ta ma się zwiększyć. Z wyliczeń ekspertów wynika, że partycypujący w programie będą mogli oszczędzić w porównaniu do kredytów udzielanych na warunkach rynkowych nawet niemal 250 000 zł przy pożyczeniu na zakup nieruchomości 500 000 zł. Dopłata ma obowiązywać przez pierwsze 10 lat spłacania kredytu - później, jak podało ministerstwo, raty mogą być niższe, niż ze wsparciem od państwa.

Bezpieczny kredyt dostępny w 4 bankach. „Kolejne dołączą”

1 lipca 2023 roku rusza program Pierwsze Mieszkanie, w ramach którego kupujący swoje pierwsze lokum będą mogli skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2 procent. Tyle tylko, że tak naprawdę nie będzie on na 2 procent: będzie wyższy – wynika z tłumaczeń Jarosława Sadowskiego, głównego analityka Expandera, w podcaście „Biznes. Między wierszami”. Ekspert oszacował, że państwo może dopłacić do kredytu 200-300 tys. zł i poradził, jak przygotować się do skorzystania z programu.

Piotr Uściński zapewnił, że banki są gotowe do udzielania takiego kredytu. - W pierwszy poniedziałek lipca, 3 lipca, już będzie oferta przynajmniej w kilku bankach - mamy informację z czterech banków (...) na razie, ale myślę, że kolejne będą w najbliższych tygodniach dołączały, udostępnią ofertę - powiedział.

Wiceszef MRiT zapowiedział, że średnioroczna liczba takich kredytów wyniesie 30-40 tys. - Zakładamy, że wszyscy, którzy w tym roku zgłoszą się, na pewno ten kredyt uzyskają. Zaplanowaliśmy to budżetowo w ten sposób, że dopłaty do kredytów, które w tym roku będą udzielane, (...) będą przekazywane bankom dopiero w I kwartale przyszłego roku - wyjaśnił.

Jak dodał Uściński, po 10 latach dalsze spłacanie kredytu będzie mogło być rozłożone przez kredytobiorcę na równe raty. - W naszych symulacjach, które przeprowadzamy, nawet jeśliby stopy procentowe były w przyszłości podobne do obecnych, to ta rata nie wzrośnie po 10 latach, a nawet nieco spadnie w stosunku do tej na początku kredytu - podkreślił.

Zgodnie z ustawą „bezpieczny kredyt” z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota „bezpiecznego kredytu” nie będzie mogła przekroczyć 500 000 zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 000 zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 000 zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 procent powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). „Bezpieczne kredyty” będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK. Ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

