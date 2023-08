Leki – zgodnie z podpisaną przez prezydenta Dudę ustawą – będą darmowe dla seniorów i dzieci do osiągniecia pełnoletności. To rozszerzenie obowiązujących przepisów, które mówiły o bezpłatnych lekach jedynie dla osób 75 plus, o kolejne grupy. Znamy listę w pełni refundowanych leków.

LISTA BEZPŁATNYCH LEKÓW

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zawiera setki pozycji. Poniżej udostępniamy obwieszczenie wraz z załączoną listą leków.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie listy refundowanych leków

Nowa lista refundacyjna zacznie obowiązywać od 1 września.

Wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów od 65. roku życia oraz dzieci do lat 18 zapowiadał w połowie maja wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości".