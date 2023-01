Bezrobocie w górę. Są nowe dane GUS

Bezrobocie w grudniu wyniosło 5,2 proc. W listopadzie minionego roku wskaźnik ten był niższy i wyniósł 5,1 proc.

Bezrobocie w górę

„Stopa bezrobocia w grudniu wzrosła do 5,2 proc. Łącznie w urzędach pracy zarejestrowanych jest 812 tys. osób. Oznacza to wzrost o 1,5 proc. względem poprzedniego miesiąca. Spada natomiast liczba osób długotrwale bezrobotnych. W grudniu obniżyła się z 331 do 328 tys. osób” – podali eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W grudniu 2022 r. zarejestrowano 113 tys. nowych bezrobotnych, o 11,4 proc. więcej rdr - podał GUS.

