Bezrobocie w lutym. Nie zmieniło się i zarazem spadło

Bezrobocie w Polsce należy do jednym z najniższych w Europie – mimo pandemii i wojny Polacy nie tracili masowo pracy, a trzeba pamiętać, że w ciągu ostatniego roku pracę podjęło w Polsce dodatkowo kilkaset tysięcy Ukraińców. - Kolejne dobre informacje płyną z naszego rynku pracy – zapowiedziała Marlena Maląg.

Bezrobocie w lutym 2023 wyniosło 5,5 procent

Po wybuchu wojny w Ukrainie pojawiły się obawy, że dojdzie do spowolnienia gospodarczego, które poskutkuje redukcjami etatów w przedsiębiorstwach i przyczyni się do wzrostu bezrobocia. O tym, że możliwy jest koniec „rynku pracownika”, który mógł przebierać w ofertach, w podcaście „Biznes. Między wierszami” opowiedział Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service. Ekspert dodał, że nie oznacza to, że wróci rynek pracodawców – i wygląda na to, że jego prognozy się spełniły.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w lutym wyniosła 5,5 procent i nie zmieniła się względem stycznia. W ujęciu rocznym odnotowano spadek w wysokości 0,4 pp.

- Równie niskie bezrobocie mieliśmy w lutym 2020 roku, przed wybuchem pandemii COVID-19 w Polsce. Nasz rynek pracy doskonale poradził sobie z kryzysem, jaki dotknął cały świat. Podczas gdy w innych krajach wciąż zamykają się firmy z powodu skutków pandemii, Polska jest jednym z liderów z najniższym bezrobociem w całej Unii Europejskiej. Wyprzedzają nas jedynie Czechy – podkreśliła szefowa MRiPS.

Według szacunków ministerstwa w lutym w urzędach pracy zarejestrowanych było 866,1 tys. osób bezrobotnych, o 55,7 tys. mniej niż w końcu lutego ub. roku.

Resort podał, że pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 92,3 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 0,3 tys. więcej niż miesiąc wcześniej.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2023 r. kształtowała się w przedziale od 3,2 procent w woj. wielkopolskim do 9,4 procent w warmińsko-mazurskim.

RadioZET.pl/PAP