Bezrobocie w marcu 2023. Dobre i złe wiadomości jednocześnie

Bezrobocie w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie – w marcu 2023 w porównaniu do lutego 2023 spadło zgodnie z oczekiwaniami o 0,1 punktu procentowego. Spowolnienie wzrostu gospodarczego spowodowało jednak, że część miejsc pracy może być zagrożona – doszło do bezprecedensowego załamania konsumpcji, przez co przedsiębiorstwa mają mniejsze szanse na sprzedaż swoich produktów i usług i osiągnięcie zyskowności.

Bezrobocie w marcu spadło. 846,9 tys. Polaków bez pracy

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 846,9 tys. wobec 864,8 tys. osób miesiąc wcześniej. W I kwartale w urzędach pracy zarejestrowano 350,6 tys. nowych bezrobotnych, o 9,8 proc. więcej rdr- poinformował Główny Urząd Statystyczny.

„Stopa bezrobocia spadła w marcu z 5,5 procent do 5,4 procent. Łącznie w urzędach pracy zarejestrowanych jest 846 tys. bezrobotnych - to o 55 tys. mniej niż rok temu. Spodziewamy się niewielkiego wzrostu stopy bezrobocia do końca tego roku” – skomentował dane GUS Polski Instytut Ekonomiczny.

W listopadzie 2022 roku stopa bezrobocia wynosiła 5,1 procent. Obecnie jest wyższa ze względu na zakończenie robót sezonowych - należy spodziewać się, że spadnie z obecnych 5,4 procent na początku wakacji.

Nowe zamówienia w przemyśle w marcu 2023 r. wzrosły o 8,8 proc., po spadku o 2,2 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym zamówienia wzrosły o 23,4 proc., po -15,0 proc. miesiąc wcześniej. Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Pod koniec marca 152 zakładów deklarowało zwolnienie 14,7 tys. pracowników, w tym 3,4 tys. osób z sektora publicznego. Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń–marzec br. spadła o 0,2 proc. rdr przy spadku przeciętnego zatrudnienia o 0,4 proc. oraz wzroście przeciętnego miesięcznego nominalnego wynagrodzenia brutto o 12,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

