Biedronka. Godziny otwarcia przed świętami. Do której będą czynne sklepy?

Biedronka poinformowała o godzinach otwarcia sklepów w okresie świątecznym. W tym roku Boże Narodzenie wypada w niedzielę, a Wigilia w sobotę, co skomplikowało sytuację pracowników, o czym można dowiedzieć się czytając, czy za 24 i 25 grudnia należą się dni wolne od pracy. 27 grudnia zaś po raz pierwszy będziemy obchodzić nowe święto państwowe – czy za nie należy się przerwa w pracy?

Godziny otwarcia Biedronki na święta

Biedronka zadeklarowała, że w okresie przedświątecznym utrzyma wydłużone godziny funkcjonowania sklepów. Wcześniej placówki handlowe zamykane były w okolicy 22:00, teraz klienci zapraszani są w części lokalizacji nawet po 23:00.

„Prawie 2200 placówek sieci będzie czynnych do godz. 23:00 lub dłużej” – zapowiedziała sieć, odnosząc się do dni 19-23 grudnia, a więc do piątku przed sobotnią Wigilią.

„W Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia, wszystkie sklepy sieci Biedronka będą otwarte do godz. 13:00” – oznajmiło Jeronimo Martins, właściciel sieci handlowej. To o godzinę krócej, niż przewiduje prawo: sklepy muszą tego dnia zamknąć się o godz. 14:00. Wcześniejsze pożegnanie klientów pozwoli pracownikom skończyć pracę właśnie o tej godzinie, po zabezpieczeniu towaru, uprzątnięciu sklepu oraz rozliczeniu kas.

Sieć Biedronka przypomina, że zbliżająca się niedziela tj. 18 grudnia br. to niedziela handlowa. Tego dnia przeważająca większość sklepów będzie otwarta co najmniej do godz. 20.00. W blisko 800 placówkach będzie można dokonywać zakupów do godz. 21.00.

25 i 26 grudnia br. (niedziela, poniedziałek) wszystkie sklepy sieci Biedronka pozostaną nieczynne.

RadioZET.pl/Biedronka