BIK: O 100 proc. więcej kredytów ratalnych. W „mieszkaniówce” nadal kryzys

Kredyt w dobie wysokich stóp procentowych stał się „towarem luksusowym”. Zdolność kredytową odpowiadającą wnioskowanej kwocie przez długie miesiące mieli tylko ci, którzy paradoksalnie już mają pieniądze. Z danych BIK wynika, że liczba kredytów hipotecznych wciąż spada. Jest to jednak jedyna kategoria długu, przy której widać spadki.

BIK: zapaść na rynku kredytów mieszkaniowych

Biuro podało, że w lutym 2023 r., w porównaniu do lutego 2022 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów w niemal każdej kategorii, poza kredytami mieszkaniowymi.

Liczba kredytów ratalnych rok do roku wzrosła o 101 proc., liczba kart kredytowych o 33,2 proc. oraz kredytów gotówkowych – 5,4 proc. na plusie. Z kolei hipoteki odnotowały spadek o 55,2 proc.

Sprawa wygląda podobnie jeśli chodzi o wartość udzielonych kredytów. W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały wyższą wartość limitów na kartach kredytowych (+34,5 proc.), kredytów ratalnych (+11,8 proc.), kredytów gotówkowych (+5,7 proc.). Wartość kredytów mieszkaniowych zmalała o 57,2 proc.

- Lutowe dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym o 5,4 proc. oraz w wartościowym o 5,7 proc. potwierdzają wzrosty na rynku kredytów gotówkowych. Dla pełnej oceny sytuacji należy jednak wziąć pod uwagę, że dynamiki w ujęciu wartościowym pokazujemy według sprzedaży nominalnej. Gdy jednak posłużymy się ujęciem realnym, uwzględniającym inflację, to dynamika wzrostu wartości kredytów gotówkowych wypada gorzej, a wręcz jest ujemna na poziomie ok. -11 proc. – ocenił prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

Ekspert poinformował o ożywieniu na rynku kredytów gotówkowych, szczególnie tych o wartości powyżej 50 tys. zł. - Obecnie kredyty pow. 50 tys. zł odpowiadają za 12 proc. liczby udzielonych w okresie styczeń - luty br. kredytów gotówkowych i za prawie połowę (48,6 proc.) łącznej wartości sprzedaży. Wiąże się to w dużej części z konsolidacją kredytów, która odpowiada już za 50 proc. akcji kredytowej. 24 proc. wartości udzielonych kredytów gotówkowych to drugi i kolejny kredyt, co pokazuje duże zapotrzebowanie na finansowanie wydatków gospodarstw domowych kredytem – podsumował przedstawiciel BIK.

„Katastrofalne” wyniki odnotowała tylko mieszkaniówka. W lutym 2023 r. średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 331,72 tys. zł i była niższa w ujęciu rocznym o -4,5 proc.

- Dla kredytów mieszkaniowych luty podobnie jak poprzednie miesiące był katastrofalny. W ujęciu liczbowym wynik był bardzo słaby, bowiem banki udzieliły tylko 6 778 kredytów. W ujęciu wartościowym banki udzieliły w lutym kredytów mieszkaniowych o wartości 2,248 mld zł. W porównaniu do lutego 2021 jest to o 63 proc. niższa wartość – podał ekspert.

Wzrost popytu na kredyty zauważalny będzie wraz ze wzrostem pensji, spadkiem stóp procentowych, a także pojawieniem się w lipcu programu Pierwsze Mieszkanie. Mowa o takich dopłatach do kredytu z budżetu państwa, by oprocentowanie kredytu dla klienta banku wyniosło 2 proc.

RadioZET.pl/BIK