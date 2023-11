Biznes społecznie odpowiedzialny: BP Polska wspiera Szlachetną Paczkę

Biznes kojarzy się przede wszystkim z twardymi danymi, liczbami i opierającymi się na nich prognozami. Czy w tej - z pozoru zimnej - racjonalności jest miejsca na dobroczynność? Oczywiście. Jak mówi Bogdan Kucharski, bycie dobrym człowiekiem jest nieodłączną częścią tego racjonalnego podejścia. Biznes również tworzy społeczność, czerpie z niej, a tym samym ma odpowiedzialność, aby oddać coś w zamian.

Pomaganie z jednej strony to świetny sposób, aby motywować pracowników, a z drugiej to również doskonałe narzędzie do mobilizowania klientów do działania. Ponadto jakościowa działalność dobroczynna buduje przewagę konkurencyjną na rynku, gdzie, samą ceną wcale nie jest tak łatwo konkurować. Jak wyjaśnia Bogdan Kucharski, rywalizuje się wartościami dodanymi oraz umiejętnością mądrego pomagania.

Pomagać trzeba umieć

Jak z perspektywy biznesowej mądrze podejść do pomagania? Zorganizowanie kampanii samo w sobie nie stanowi trudności. To kwestia środków i dobrej organizacji. Natomiast, jak zauważa Bogdan Kucharski, większym wyzwaniem jest odpowiedni dobór partnerów do dobroczynnej współpracy. Najważniejszą bowiem kwestią jest chęć i umiejętność zaangażowania się długoterminowo. Gdy zdarza się głośna katastrofa, która dotyka daną społeczność bardzo często pojawiają się firmy, chcące chwilowo zabłysnąć przy jakimś nośnym programie charytatywnym. BP Polska wyznaje całkowicie odmienną filozofię. JEj celem jest jakościowa i przyszłościowa współpraca.

Jako przykład Bogdan Kucharski podaje wojnę, która rok temu wybuchła w Ukrainie. Dzięki szerokiej siatce kontaktów, budowanej przez lata działalności dobroczynnej, BP Polska wiedziała od razu - w oparciu o swoich wypróbowanych partnerów, a w głównej mierze dwie organizacje: Stowarzyszenie Wiosna i Polską Akcję Humanitarną - że jest w stanie skutecznie dotrzeć z pomocą w tej nagłej, kryzysowej sytuacji.

Niestety w przypadku katastrof nagminnie pojawiają się nowe pomysły na pomaganie, które w większości trudno jest zweryfikować. Nie ma pewności, czy te inicjatywy są rzeczywiście rzetelne, czy nie jest to próba wykorzystania sytuacji do własnych korzyści finansowych czy PR-owych. Tymczasem BP Polska, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zaufaniu do swoich partnerów, wie, że środki przekazane na współpracę zostaną dobrze wykorzystane, a co najważniejsze, że zostanie to zrobione efektywnie.

Bogdan Kucharski zwraca również uwagę na zaangażowanie pracowników w procesie pomagania. Choć samo przekazanie środków, najczęściej finansowych, jest oczywiście ogromnie ważne, to nie buduje ono zaangażowania. Dopiero kiedy ludzie zaczną działać osobiście, zobaczą, jak pomaganie wygląda od kuchni, zainwestują swój czas i energię to właśnie wtedy charytatywność naprawdę nabiera sensu.

Szlachetna kawa dla szlachetnej paczki

BP Polska w organizowanie Szlachetnej Paczki angażuje się od lat. Firma jest jednym z pierwszych partnerów Stowarzyszenia WIOSNA, która organizują tę akcję. Warto jednak zaznaczyć, że tegoroczna edycja jest wyjątkowa. W okresie od 8 do 31 grudnia na stacjach BP Polska będzie można zakupić “Szlachetną kawę” (czyli dowolną kawę z oferty Wild Bean Cafe), z której każda złotówka zostanie przekazana na wsparcie Szlachetnej Paczki.

Skąd wziął się ten pomysł? Jak wyjaśnia Bogdan Kucharski, celem była przede wszystkim motywacja klientów. Parę milionów osób jest w stanie uczynić naprawdę dużą, pozytywną różnicę. Firmie zależało na przejrzystości i prostocie pomysłu. Termin jest jasny, tak samo jak kwota, która trafia na cel charytatywny. Każda złotówka z kawy, którą i tak ogromna rzesza ludzi kupuje na stacjach BP Polska, trafia do Szlachetnej Paczki. Drugim ważnym celem było zaangażowanie pracowników - zarówno tych w biurach, jak i pracujących bezpośrednio na stacjach paliw.

Z Szlachetną Paczką BP Polska związana jest od 15 lat. Każdego roku firma angażują się w organizowanie Szlachetnej Paczki, czyli kompleksowej pomocy dla potrzebujących z okazji święt Bożego Narodzenia. Warto podkreślić, że w pomoc włączają się również pracownicy, na czas trwania akcji zwani “wolontariuszami”. Idea polega na wybraniu z listy rodziny, dla której wspólnie z innymi wolontariuszami przygotowuje się paczkę. Każda rodzina opisuje swoją sytuację życiową, dzięki czemu paczka faktycznie odpowiada na indywidualne potrzeby.

Połączenie kariery biznesowej i pomagania to spełnienie zawodowych marzeń Joanny Mazur, wolontariuszki Szlachetnej Paczki w BP Polska. Warto dodać, że nie jest to jej pierwsza edycja. Pomaga już od 8 lat. W tym roku cały zespół wolontariuszy BP Polska liczy na to, że skala pomagania będzie jeszcze większa, dzięki akcji “Szlachetna kawa dla Szlachetnej Paczki”. Jak mówi Joanna, wspólnotowość jest dla niej ogromnie ważna w pomaganiu. Fakt, że firma, w której pracuje, udziela się charytatywnie jest dla niej powodem do dumy.

Każda Szlachetna Paczka to inna, wzruszająca historia. Joanna Mazur opowiada o pani Stanisławie, samotnej seniorce, która choć przez całe życie ciężko pracowała, na starość została sama. Niska emerytura nie starcza na godne życie: jedzenie, leki, małe przyjemności. Jednak w Szlachetnej Paczce nie chodzi wyłącznie o zapewnienie potrzebującym pomocy materialnej. Pomaganie to wspólnota. Dlatego pani Stanisława cieszy się nie tylko z paczki, ale także z kontaktu z drugim człowiekiem. Ze zwykłej rozmowy, uśmiechu i bliskości.

Joanna Mazur wspomina również historię pana, który miał problemy z chodzeniem. Wolontariusze pomogli odpakować mu paczkę, w której znalazły się najpotrzebniejsze rzeczy: kurtka, buty, żywność. Jednak największą radość sprawiła temu panu karta świąteczna, na której znalazły się podpisy 30 wolontariuszy, zaangażowanych w organizowanie dla niego paczki. Starszy pan ogromnie się wzruszył, gdy uświadomił sobie, że tylu ludzi chciało mu bezinteresownie pomóc. Pomagać może każdy. Listę rodzin można znaleźć na stronie szlachetnapaczka.pl. Wystarczy zebrać grupę ludzi z dobrym sercem, w pracy, wśród znajomych czy rodziny, aby w te święta sprawić komuś najpiękniejszy prezent, który odmieni jego życie.

Niestety liczby są alarmujące. Z raportu o biedzie wynika, że w 2021 roku poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyło w Polsce ponad półtora miliona osób - w tym 333 000 dzieci i 246 000 seniorów. Z jednej strony nasz kraj rozwija się, a z drugiej wciąż są rodzinę wykluczone nie tylko materialne, ale też np. komunikacyjnie. Dlatego, jak wyjaśnia Joanna Mazur, Stowarzyszenie Wiosna i BP Polska stawiają na współpracę długofalową, które obejmuje coraz więcej programów i projektów nakierowanych na poprawę jakości ludzkiego życia.

Dobroczynność w biznesplanie

W zeszłym roku BP Polska zaangażowała się - wspólnie z Stowarzyszeniem Wiosna - w pomoc ukraińskim rodzinom dotkniętym wojną. Ponadto firma aktywnie współpracuje z Polską Akcją Humanitarną oraz z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Jak wyjaśnia Bogdan Kucharski, dobroczynność to jeden z filarów strategii opartej na CSR, czyli Corporate Social Responsibility. CSR to po polsku Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Jest to model zarządzania, zgodnie z którym przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Dlatego BP Polska w swoich celach ma m.in. wdrażanie strategii zero emisyjności do roku 2050.

Odpowiedzialność biznesu objawia się również w umiejętności oddawania. Firma korzysta z polskich pracowników, polskiej infrastruktury, dlatego to oczywiste, że w Polsce płaci podatki. Jak dodaje Bogdan Kucharski, on sam czuje osobistą odpowiedzialność, aby mieć wkład w krajową gospodarkę. To w Polsce przecież się wychował, studiował i spędził większą część swojego życia. Dlatego pamiętajmy: rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa przynosi korzyści nam wszystkim, a pomaganie to przecież działanie wspólnotowe.