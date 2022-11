Black Friday. Lepsze promocje w internecie czy w sklepach stacjonarnych?

Black Friday 2022 to pierwsze święto wyprzedaży odbywające się w Polsce w czasach bardzo wysokiej inflacji. Ceny wzrosły w ciągu roku średnio o 17,9 procent, co z jednej strony powinno utrudnić oferowanie obniżek przez sklepy, z drugiej zaś ułatwić. Leżakujący na półkach towar zakupiony taniej sprzedawcy mogą zaoferować w cenie sprzed roku, uwalniając w ten sposób zamrożony w nim kapitał. Gdzie szukać najlepszych okazji? Maciej Ptaszyński zasygnalizował, że branża handlowa większych obniżek spodziewa się w internecie.

Black Friday Week 2022. Większe obniżki w internecie

Wiceprezes Polskiej Izby Handlu zdradził RadioZET.pl tajemnicę branży – wyjaśnił, jak to możliwe, że sprzedawanie w obniżonych cenach opłaca się sklepom i sieciom handlowym. Odpowiedź na tę zagadkę jest zaskakująco prosta.

Maciej Ptaszyński podzielił się także z RadioZET.pl przewidywaniami, w jakich branżach mogą pojawić się największe obniżki oraz wytłumaczył, z czego wynikają oraz jakie ewentualne czynniki mogą wpływać na mniejszą atrakcyjność czarnopiątkowych ofert.

- Największy potencjał na obniżki jest w branży odzieżowej, oprócz kwestii wyrotowania produktów ze starszych kolekcji nakłada się nam także sezonowość. Jeśli chodzi o elektronikę, sprawa nie wygląda już tak różowo, gdyż mamy na świecie problem z chipami, co odczuła mocno między innymi branża motoryzacyjna. Siłą rzeczy cała elektronika, która jest oparta na microchipach, a w tej chwili nie potrafię sobie wyobrazić urządzenia, które nie byłoby na nich oparte, odczuwa trudności. Nie wydaje się więc, żeby te spadki cen były „dramatycznie atrakcyjne” – ocenił ekspert branży handlowej.

Gdzie szukać najlepszych promocji? Maciej Ptaszyński odpowiadając na to pytanie wskazał na przewagę sklepów internetowych nad stacjonarnymi: ponoszenie niższych kosztów ze względu na brak konieczności utrzymywania lokalu handlowego.

- Black Friday będzie interesujący z punktu widzenia zakupów w internecie, ponieważ rządzą się one nieco innymi prawami. Tam odpada kwestia kosztów związanych z funkcjonowaniem sklepu, skraca się cały łańcuch od producenta do konsumenta, odpada część kosztów. Na pewno te zakupy w internecie mogą być potencjalnie interesujące. Jeżeli ktoś szuka dla siebie jakiejś okazji, w szczególności na elektronikę, sieć to miejsce, które nie powinno zostać przeoczone – wyjaśnił Maciej Ptaszyński.

RadioZET.pl