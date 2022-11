Black Friday Week a rekordowa inflacja. Jak poznać fałszywe promocje?

Black Friday to szansa na upolowanie upatrzonych produktów w wyjątkowo korzystnych cenach. W gąszczu ofert trzeba jednak poruszać się ostrożnie i dokładnie sprawdzać, czy obniżka rzeczywiście jest realna. Czarny Piątek niemal ominął internet w 2021 roku, obecnie jednak sytuacja ma wyglądać inaczej. Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu, zapowiedział że to w sieci można będzie znaleźć bardziej okazałe promocje. Jak je rozpoznać?

Black Friday. Czy przez inflację nie będzie prawdziwych promocji?

Ufaj, ale kontroluj – takie podejście należy mieć w stosunku do ofert, jakie pojawiają się na Black Friday. Branża handlowa ma co prawda interes w tym, żeby przeceniać towary, robi to jednak bardziej dla siebie, niż dla klientów. Sekret zdradził w rozmowie z RadioZET.pl Maciej Ptaszyński.

Wiceprezes Polskiej Izby Handlu wytłumaczył ponadto, że z powodu wysokiego wzrostu kosztów działalności, w szczególności cen energii elektrycznej, która stała się drugim największym wydatkiem po wypłacie wynagrodzeń, w lepszej sytuacji do obniżania cen znalazły się podmioty internetowe.

- Black Friday będzie interesujący z punktu widzenia zakupów w internecie, ponieważ rządzą się one nieco innymi prawami. Tam odpada kwestia kosztów związanych z funkcjonowaniem sklepu, skraca się cały łańcuch od producenta do konsumenta, odpada część kosztów. Na pewno te zakupy w internecie mogą być potencjalnie interesujące. Jeżeli ktoś szuka dla siebie jakiejś okazji, w szczególności na elektronikę, sieć to miejsce, które nie powinno zostać przeoczone – wyjaśnił RadioZET.pl Maciej Ptaszyński.

Podstawą do oceniania opłacalności promocji powinno być weryfikowanie obniżek na podstawie ofert w innych sklepach. Doskonale pomogą w tym porównywarki cen, które na dodatek pozwolą sprawdzić, jak cena danego produktu kształtowała się w przeszłości. Można także korzystać z narzędzie sprawdzającego, czy Black Friday nie jest przypadkiem Fake Friday.

Pomocna w ocenieniu okazji może być także społeczność na stronach specjalizujących się w ogłaszaniu promocji. Oprócz wskazania, czy oferta jest opłacalna można także spodziewać się komentarzy wyjaśniających, dlaczego dana obniżka została tak oceniona i czy faktycznie jest obniżką.

Nie ma co liczyć na powrót cen sprzed 2 lat – zapowiedział Maciej Ptaszyński. Sklepom opłaca się jednak obniżać ceny, okazje powinny się więc pojawić.

RadioZET.pl