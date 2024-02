Daniel Obajtek od 6 lutego nie będzie już prezesem Orlenu. Dotychczasowy szef koncernu poinformował w "Gościu Radia ZET", że "oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji". Decyzja w tej sprawie została podjęta błyskawiczne: Obajtek będzie pełnił funkcję prezesa tylko do końca 5 lutego.

Daniel Obajtek odwołany. Będzie prezesem Orlenu do 5 lutego włącznie

- Dziś jest Rada Nadzorcza. Oddałem się w dyspozycję Rady. Sądzę, że dziś pewne ustalenia będą w tym zakresie. Oddałem się do dyspozycji – zapowiedział w Radiu ZET (jeszcze) prezes Orlenu Daniel Obajtek. Gość Radia ZET dodał, że jeszcze dziś zapadnie decyzja ws. jego przyszłości na tym stanowisku. – To jest sprawa honorowa – wyjaśnił, sugerując tym samym, że dziś zostanie odwołany.

Nad Obajtkiem po zmianie władzy zaczęły zbierać się czarne chmury. Pojawiły się informacje o potencjalnych ogromnych nieprawidłowościach związanych z wyceną Lotosu podczas sprzedaży udziałów Saudi Aramco. Rzeczniczka płockiej Prokuratury Okręgowej Iwona Śmigielska-Kowalska poinformowała z kolei w rozmowie z PAP, że śledztwo dotyczące podejrzenia zaniżania przez Orlen cen paliw wszczęto tam 17 stycznia tego roku. - Obejmuje ono okres od 1 sierpnia do 31 października 2023 r. - zaznaczyła, co oznacza, że w znacznej części miało to miejsce przed wyborami parlamentarnymi, które odbyły się 15 października.

Co z cenami paliw i śledztwem w tej sprawie? - Niedługo będzie trzeba wszystkich polityków do prokuratury, bo z ust PO słyszałem, że będzie paliwo po 5 złotych. Zobaczę, czy też będą wnioski ze strony polityków PO do prokuratury – odpowiadział prezes Orlenu. Jego zdaniem zawsze jest jakiś problem. - Jak jest paliwo minimalnie droższe – do prokuratury, bo jest za drogie. Jak jest za tanie – do prokuratury, że jest za tanie – skomentował. Obniżanie cen paliw, by Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory? - Jestem członkiem PiS, ale nie oznacza to, że mam działać niezgodnie z prawami rynku – zapewnił Daniel Obajtek.

Były szef Orlenu stwierdził, że jego następca będzie z mianowanie politycznego, dodając, że tak właśnie powinno być - Nie sądzę, by byli to menedżerowie apolityczni – odpowiedział szef koncernu, pytany o to, kto przyjdzie do Orlenu po jego odejściu. - Przestańmy wierzyć w apolityczność i przestańmy ludziom opowiadać o menedżerach niepolitycznych, niezwiązanych – zaapelował Daniel Obajtek. Podkreślił, że nawet w Niemczech na takich stanowiskach zasiadają osoby związane z polityką. Ktoś z otoczenia premiera powinien zostać nowym prezesem Orlenu? - Tak powinno być. Prezes Orlenu powinien mieć kontakt do premiera i to bezpośrednio – zaznaczył Obajtek.

Daniel Obajtek zapowiedział także, że jest człowiekiem czynu i zawsze będzie pracował. - Orlen jest bliski mojemu sercu i zawsze będę tęsknił za tym, ale to kolejny etap mojego życia i trzeba to po prostu przejść – przyznał w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Źródło: Radio ZET