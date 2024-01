Bon senioralny sięgnie „połowy płacy minimalnej”. Padła konkretna kwota

Bon senioralny to zupełnie nowe rozwiązanie szykowane przez Koalicję 15 Października. Jego uchwalenie ma być „kwestią miesięcy”. - Projekt będzie przygotowany w ciągu pierwszych 100 dni – zapewniła Marzena Okła-Drewnowicz w „Gościu Radia ZET”. Minister ds. polityki senioralnej podała też kwotę, jaka przysługiwałaby beneficjentom: to „połowa płacy minimalnej”, która od stycznia wynosi 4242 zł brutto.

Bon senioralny. Minister podała kwotę

Marzena Okła-Drewnowicz zapowiedziała, że dla tych, którzy potrzebują największej liczby godzin opieki, bon senioralny będzie mógł mieć wartość „połowy płacy minimalnej”.

Minister ds. polityki senioralnej przypomniała, że pieniądze te nie będę przekazywane seniorom do ręki – będzie to kwota, którą będzie można uzyskać na sfinansowanie opieki nad seniorką lub seniorem.

- Chodzi o to, by w pierwszej kolejności bon skierować do tych seniorów, których bliscy zobowiązani do alimentacji pracują, by samorządy miały pieniądze na dodatkowe godziny usług opiekuńczych – wyjaśniła Gość Radia ZET. Zdaniem minister należy wreszcie wprowadzić rozwiązania systemowe, ponieważ „nie sztuką jest wydrukować pieniądze, dokonać transferów finansowych”.

- Oczywiście w dobie inflacji 13-tki i 14-tki były bardzo ważne, bo w jakiś sposób rekompensowały galopującą inflację i drożyznę. Ale odpowiedzmy sobie: czy za „trzynastkę” i „czternastkę” osoba potrzebująca jest w stanie zapewnić sobie opiekę? Nie – powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz.

Zdaniem minister musi powstać „segment usług opiekuńczych”, ponieważ teraz „coraz więcej jest szarej strefy, bo ludzie na własną rękę szukają opiekunek”. Okła-Drewnowicz mówiła wcześniej, że zanim ustawa w sprawie bonu senioralnego wejdzie w życie, musi być szeroko skonsultowana. Dopiero po konsultacjach będą znane szczegóły tego rozwiązania.

Celem bonu senioralnego ma być finansowanie usług zdrowotnych i pielęgnacyjnych dla osoby starszej, a także odciążenie jego bliskich. To np. opłacenie usług asystenta. To wsparcie nie tylko dla osób starszych, lecz także dla ich rodzin, którzy mogliby sfinansować bonem senioralnym opiekę, by zostać odciążonym i zyskać czas, który poświęcali wcześniej kosztem pracy.

Źródło: Radio ZET