Bon senioralny tylko dla pracujących. „Katalog zostanie jeszcze uregulowany”

Bon senioralny to nowa propozycja rządu, koncepcyjnie skoligacona lekko z babciowym, czyli programem Aktywny rodzic. Na wsparcie liczyć będą mogły rodziny, w których opiekun seniora jest aktywny zawodowo i musiałby porzucić pracę, żeby w pełni zaspokoić potrzeby osoby starszej.

Bon senioralny ulży pracującym. Pieniądze na opiekę

- Bon senioralny będzie uzupełnieniem całego systemu wsparcia dla seniorów z myślą o usługach społecznych o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania. Aktualnie samorządy mogą przystępować do programów Opieka 75 Plus oraz Korpusu Wsparcia Seniora. W przeciwieństwie do nich będzie to rozwiązanie ustawowe zaadresowane do rodziny – zapowiedziała Marzena Okła-Drewnowicz.

- Bon będzie przysługiwał seniorowi w sytuacji, kiedy bliska osoba, która zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązana do opieki nad nim, jest aktywna zawodowo. Chcemy wesprzeć i odciążyć całą rodzinę w organizacji wsparcia w miejscu zamieszkania seniora tak, żeby bliscy nie musieli ograniczać swojej aktywności zawodowej – dodała minister ds. polityki senioralnej.

Wsparcie ma być realizowane w postaci usług opiekuńczych finansowanych z przyznanego bonu senioralnego. Będzie można nim „opłacić” na przykład wizyty osób mających ugotować posiłek bądź posprzątać w domu.

- Bon nie będzie gotówką do dyspozycji seniora – pieniądze z bonu dofinansują usługi o charakterze opiekuńczym realizowane przez samorząd, ich katalog zostanie jeszcze uregulowany. Chodzi o to, żeby stworzyć pakiet systemu usług o charakterze opiekuńczym, tak żeby osoby będące w różnych sytuacjach miały możliwość skorzystania choćby z jednej z nich – wyjaśniła Okła-Drewnowicz.

- Moim priorytetem na pierwsze 100 dni rządów będzie kwestia bonu na opiekę, czyli bonu senioralnego. Jednocześnie będziemy pracować nad ustawą, która ureguluje kwestię ścieżki nabywania uprawnień, by zostać opiekunem osoby starszej. To dwie najważniejsze sprawy na dziś. Zupełnie osobną dziedziną jest aktywizacja seniorów, tu również przedstawimy swoje przemyślane propozycje – zapowiedziała minister w rozmowie z Business Insider Polska.

Źródło: Radio ZET/PAP/Business Insider Polska