Brakuje pieniędzy na emerytury? ZUS: deficyt w funduszu

Emerytury, co do zasady, finansowane są ze składek odprowadzanych przez przedsiębiorców i pracowników za pośrednictwem płatnika. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie pokrywa jednak w 100 proc. wydatków składkami, które do niego wpływają. Te są w stanie pokryć 85 proc. wypłat realizowanych przez ZUS – wynika z danych przekazanych PAP.

Dziura w funduszu. Czy wystarczy na emerytury?

- Do końca sierpnia pokryliśmy składkami prawie 85 proc. wydatków FUS. To są najlepsze wyniki od początku, kiedy rejestrujemy te wskaźniki, czyli od stycznia 1999 r. To oznacza również, że pokrywamy wydatki w funduszach rentowym i wypadkowym – mówiła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Liczba przedsiębiorców, którzy opłacają składki w imieniu własnym i pracowników na koniec sierpnia 2023 r. wyniosła 2,7 mln. – To wzrost o 6 tys. miesiąc do miesiąca. W ubezpieczeniu zdrowotnym ta liczba płatników zbliża się prawie do 3 mln - podała prezes.

- Liczba objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym to obecnie 15,9 mln osób, a w ubezpieczeniu zdrowotnym - nawet 17,7 mln. W tych liczbach są również cudzoziemcy, których w ZUS jest 1,1 mln - zaznaczyła.

Dodała, że te liczby stale - miesiąc do miesiąca - rosną, wzrasta też przeciętne wynagrodzenie, więc podstawa wymiaru składek i masa składkowa rośnie" - wyjaśniła w rozmowie z PAP.

Choć płatników i składek przybywa, to z uwagi na prognozy demograficzne można przypuszczać, że grono beneficjentów środków z FUS z czasem będzie jeszcze większe. Czy skoro już teraz fundusz odnotowuje deficyt, czy będzie w stanie sprostać wyzwaniom demograficznym?

- Deficyt jest w funduszu emerytalnym, ale w żadnym kraju nie jest tak, że pokryje się wszystkie wydatki emerytalne, choć procent pokrycia składką jest bardzo wysoki – przypomniała prezes ZUS.

FUS ratuje się zatem dotacjami z budżetu, choć jak deklaruje ZUS, ich skala jest mniejsza, niż zakładano.