Brutalna prawda o inflacji. „Potężne dawki propagandy zaciemniają obraz”

Inflacji nie należy się już bać, bo spada i będzie spadać – przekonuje rząd. Szef NBP Adam Glapiński stwierdził, że według optymistycznej projekcji jeszcze w tym roku wskaźnik wzrostu cen liczony rok do roku może spaść w okolice 7 procent. „W kwietniu 2023 roku inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 12,2 procent, licząc rok do roku. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 14,7 procent” – podał Narodowy Bank Polski w komunikacie. Inflacja bazowa to – w uproszczeniu – inflacja pomniejszona o „putinflację”, a to właśnie wpływ wojny wskazywany jest przez rządzących jako główny powód wzrostu cen.

Jednocyfrowa inflacją mrzonką? „Perspektywa obniżki oddala się”

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Dudek dodał, że mimo obniżonej inflacji ceny nominalnie mogą rosnąć równie szybko: 15 procent od 100 zł to 15 zł, o tyle samo wzrośnie cena wychodząca od poziomu 115 zł, jeśli inflacja spadnie do 13 procent. Drożyzna będzie więc cały czas szybko rosnąć.

- Mówiąc krótko: tak długo jak inflacja bazowa, popytowa utrzymuje się na wysokim poziomie, perspektywa obniżki inflacji konsumenckiej oddala się. Inflacja 9,9 procent oznacza, że nadal ceny galopują. To nie jest tak, że inflacja spadła. To oznacza, że rośnie, ale wolniej. Warto to przypominać. Wypowiedzi Glapińskiego i Morawieckiego mieszają ludziom w głowie. Te potężne dawki propagandy zaciemniają obraz –stwierdził w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski prof. Belka.

- Inflacja w tej chwili spada i wszyscy ekonomiści i eksperci stwierdzają, że to jest proces, który będzie miał charakter trwały, to znaczy, że ta inflacja spadnie do końca roku poniżej 10 procent, a później będzie spadała jeszcze niżej, czyli że to jest kwestia zanikająca. Pojawiają się już w tej chwili obniżki cen różnych towarów potrzebnych ludziom, takich codziennego użytku, w tym także żywności - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Z przyjętego przez rząd Wieloletniego Planu Finansowego Państwa wynika, że ceny mają w 2023 roku wzrosnąć o 12 procent.

Z analizy ponad 67,6 tys. cen detalicznych z przeszło 37 tys. sklepów wynika, że w kwietniu 2023 codzienne zakupy zdrożały średnio o 20,4 procent w porównaniu do kwietna 2022. – Widać, że dynamika wzrostu cen spada, ale dość wolno. Jest to oczywiście dobrą informacją dla konsumentów, ale chyba raczej niezbyt zadawalającą. W naszej ocenie, średnie podwyżki cen w sklepach – patrząc na całość analizowanych kategorii – przez kilka, a być może nawet i kilkanaście najbliższych miesięcy wciąż będą rdr. dwucyfrowe, poza drobnymi wyjątkami. Na rynku będziemy też co jakiś czas obserwować duże skoki cen poszczególnych towarów – stwierdzili analitycy z UCE RESEARCH.

