Budżet 12,4 mld zł na minusie. Premier: jest lepiej, niż oczekiwaliśmy

Budżet za miniony rok wygląda lepiej, niż oczekiwano – podał premier. Szef rządu podczas konferencji "Stabilne finanse publiczne w niestabilnych czasach" powiedział, że deficyt budżetu w 2022 r. wyniósł 12,4 miliardów złotych, a deficyt sektora finansów publicznych w 2022 r. wyniósł około 3 proc.

Dziura w budżecie mniejsza. Premier nie mówi o pozabudżetowych wydatkach

- Dzisiaj wchodzimy (...) w kolejny okres z dobrymi perspektywami wzrostu gospodarczego - mówił Mateusz Morawiecki. Dodał, że jest to możliwe dzięki stabilnym finansom publicznym.

Szef polskiego rządu wskazał, że deficyt budżetowy miał wynieść ok. 30 mld złotych. - Takie były nasze ostatnie założenia. Mogę dzisiaj powiedzieć, że deficyt budżetowy za rok 2022 to 12,4 mld złotych, a więc znacząco lepszy niż przewidywali właściwy chyba wszyscy ekonomiści - poinformował.

Dane Komisji Europejskiej nie są jeszcze ostateczne. Eksperci z Forum Obywatelskiego Rozwoju od lat zwracają jednak uwagę, że pozornie stabilny budżet to „zasługa” ukrywania wydatków poza nim: m.in. w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w Polskim Funduszu Rozwoju.

RadioZET.pl/PAP/FOR