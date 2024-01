Budżet bez podpisu? „Mamy rozwiązanie awaryjne”

Pieniądze na podwyżki emerytur, rent, wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej wpisane są w ustawę budżetową, którą przyjął Sejm, zaaprobował Senat i która leży na biurku prezydenta czekając na podpis. Teoretycznie nie powinien on być problemem, jako że budżetu jako jedynej ustawy głowa państwa zawetować nie może. Możliwe jest jednak wstrzymanie się od podpisania ustawy budżetowej poprzez wysłanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Jak w takim przypadku, bez zatwierdzonego budżetu, miałoby działać państwo i co stałoby się z zapowiedzianymi podwyżkami i waloryzacją?

Można działać na budżecie bez podpisu. Konstytucja to przewidziała

- Ustawa budżetowa to najważniejsza ustawa. Jako jedyna ma swoje terminy w Konstytucji. Jest cały rozdział o budżecie. To jest jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować. Wszystkie inne może zawetować, a tę musi podpisać w ciągu siedmiu dni od momentu przesłania jej z parlamentu. Ona już została przesłana w ubiegłym tygodniu, te 7 dni mija 31 stycznia. Prezydent musi ją podpisać, albo, jeżeli ma jakieś wątpliwości, to może ją wysłać do Trybunału Konstytucyjnego przed podpisaniem i wtedy ten termin się przedłuża. Trybunał ma też ograniczenie: inne ustawy może procedować jak chce i ogłosić, czy coś jest konstytucyjne, czy nie. W przypadku ustawy budżetowej też w tym rozdziale dotyczącym finansów publicznych zapisano, że ma dwa miesiące na wydanie orzeczenia. Czyli mamy te dwa miesiące plus i wtedy ona wraca do prezydenta – wyjaśnił możliwy rozwój wydarzeń dr Sławomir Dudek.

- W takim przypadku budżet może być bez podpisu cały luty i cały marzec, tyle może potrwać zanim będzie ten podpis. No i pytanie: czy państwo może działać? Może- całe szczęście w polskiej Konstytucji zapisano, że może. Nawet jeśli nie będzie podpisu prezydenta, to rząd ma działać na podstawie tej ustawy. Wydajemy pieniądze zgodnie z zapisami w budżecie. W polskiej Konstytucji przewidziano taki tryb awaryjny, nie ma go w Stanach Zjednoczonych, gdzie co kilka lat słyszymy, że tam się republikanie z demokratami nie dogadali i mamy shutdown, czyli zamknięcie administracji. I tam na przykład bywało, że przez trzy miesiące pracownicy administracji nie dostawali wynagrodzeń – uspokoił pracowników sfery budżetowej szef Instytutu Finansów Publicznych.

- W polskiej Konstytucji jest zapisane, że jeżeli budżet nie został jeszcze podpisany, to gospodarka finansowa państwa jest prowadzona na podstawie tego projektu przygotowanego przez rząd. Czyli podstawa do funkcjonowania państwa będzie: mamy ten projekt, bo on już został przyjęty i wysłany do prezydenta, to jest 1000 stron, zestaw różnych tabelek opisujących dochody i wydatki, precyzujący, na co wydawać środki, skąd pobierać dochody. Całe szczęście to będzie działać. Ten przepis awaryjny to takie koło dojazdowe, ja to też porównałem z sytuacją, że złapaliśmy gumę na drodze, mamy tą dojazdówkę, ona jest taka cieńsza, taka tymczasowa, ale zakładamy i jedziemy dalej – dodał dr Dudek.

- Ten przepis awaryjny był stosowany już wielokrotnie, ponieważ zawsze jest tak, że ustawa jest tak naprawdę w normalnych czasach, gdy się nic nie dzieje, nie ma zmiany rządów, nie ma przeciągania powołania rządów, zawsze jest przyjmowana właśnie w styczniu, czyli już po nowym Roku. Prezydent podpisywał budżet zazwyczaj 5-6 lutego, ale były takie przypadki w historii, chyba w 2001 roku, gdy w połowie marca dopiero podpisano ustawę. I państwo działało, ponieważ działał ten przepis awaryjny – zauważył ekspert. A czy brak podpisu pod budżetem może być powodem do rozwiązania Sejmu?

- Odkłamię pewien mit, bo niektórzy mówili, że jak prezydent wyśle budżet do Trybunału, to rozwiąże parlament, bo nie ma spełnionego terminu, w którym miał otrzymać ustawę do podpisu. Nie: w Konstytucji zapisano czas, w jakim parlament ma wysłać ustawę do podpisu. Prezydent ma ją już na biurku . Teraz czas na kolejne kroki. Ostatecznie musi być podpis, musi być przyjęty dokument, bo na razie działamy na projekcie. Jeśli prezydent wyśle budżet do TK, a on wróci, rząd go poprawi, to możliwe, że będziemy mieli powtórkę z rozgrywki, jeżeli będzie budżet wykorzystywany jako zakładnik konfliktu politycznego. A to jest straszne dla obywateli, dla rynków finansowych. Nie powinno być tak, ta ustawa nie powinna być zakładnikiem właśnie tego konfliktu. Możemy na tym awaryjnym kole jechać i do grudnia, ale na końcu rzeczywiście rząd musi mieć ustawę – dodał dr Dudek.

Inaczej wygląda sytuacja z ustawami okołobudżetowymi. Te nie są chronione przez Konstytucję i mogą zostać zawetowane – co pokazał już prezydent pod koniec 2023 roku. Jak takie działania przełożyłyby się na działanie kraju i wypłaty dla obywateli?

- Ustawa budżetowa to właściwie rozpiska, w której mamy ogółem dochody, ogółem wydatki, jest rozpisane na tysiące pozycji na co to wydamy. To jest tylko taki plan finansowy, w ustawie budżetowej nie ma przepisów wykonawczych, które dokładnie mówią komu ile się należy. Realizacji ustawy budżetowej służą przepisy wykonawcze w ustawach okołobudżetowych, tam jest zapisane, jak technicznie wypłacić wynagrodzenia. Jeżeli w tabelce w ustawie budżetowej jest napisane, że na wynagrodzenia dla nauczycieli będzie tyle i tyle miliardów ,to potem wychodzi właśnie ustawa okobudżetowa i ona mówi, że wydajemy te pieniądze w taki i taki sposób. Ja to nawet porównuję do przepisów do gotowania: w ustawie budżetowej mamy zabezpieczone środki na produkty do jakiegoś dania, a ustawa okołobudżetowa to jest ten przepis, jak ugotować to danie. I rzeczywiście, jeżeli ustawy okołobudżetowej nie ma, to nie będzie technicznych podstaw do wypłat wynagrodzeń, jeżeli prezydent znowu by zawetował . Ale to już by było jakieś szaleństwo – zauważył dr Sławomir Dudek.

Źródło: Radio ZET