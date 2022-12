Budżet na 2023 rok w Sejmie. 68 mld zł na minusie

Budżet na 2023 rok będzie przedmiotem obrad Sejmu. Plan przyszłorocznych finansów zakłada deficyt rzędu 68 mld zł. Założono, że wzrost PKB przyspieszy, a inflacja nieco wyhamuje.

Budżet 2023. Deficyt sięgnie 68 mld zł

W przyszłym roku kwota wydatków rządowych będzie większa niż suma wpływów do budżetu.

dochody budżetu państwa wyniosą 604,7 mld zł

wydatki wyniosą 672,7 mld zł

deficyt ma być nie większy niż 68 mld zł

Deficyt sektora finansów publicznych to ok. 4,5 proc. PKB,

dług sektora instytucji rządowych i samorządowych utrzyma się na poziomie 53,3 proc. PKB.

PKB w 2023 r. wzrośnie o 1,7 proc.

średnioroczna inflacja wyniesie 9,8 proc.

W środę sejmowa Komisja Finansów Publicznych omawiała poprawki do projektu ustawy budżetowej na 2023 r., zgłoszone w II czytaniu. Z aprobatą spotkało się 17 z 68 zgłoszonych poprawek. Mowa o poprawkach złożonych przez Prawo i Sprawiedliwość.

O prawie 77 mln zł zwiększono środki na część, która w ustawie budżetowej nosi nazwę „klimat”. Jak wyjaśniał wiceminister finansów Sebastian Skuza, pieniądze te sfinansują zakup 123 samochodów pożarniczych. Będą też przesunięcia w ramach budżetu, które mają umocnić mundurówkę. 100 mln zł z wydatków na świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego i 167,6 mln zł z budżetu na utrzymanie systemów informatycznych zostaną skierowane na służby mundurowe.

Komisja zgodziła się także zwiększyć o blisko 253 mln zł wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na dodatkową gratyfikację finansową dla „żołnierzy zajmujących stanowiska służbowe w tzw. jednostkach bojowych”. Ten dodatek ma wynieść 450 zł i trafi do żołnierzy – jak powiedział wiceminister - będących w dyżurze bojowym i wykonującym działania operacyjne m.in. na granicy polsko-białoruskiej.

W styczniu ustawa trafi do Senatu, zaś przekazanie ustawy do podpisu prezydenta ma nastąpić do 30 stycznia przyszłego roku.

Według planu to ostatnie dwudniowe posiedzenie izby w tym roku. Zaplanowane jest na czwartek 15 grudnia oraz wtorek 20 grudnia.

RadioZET.pl/PAP