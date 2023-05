Budżet zwiększony dzięki likwidacji mafii VAT-owskich? Rostowski: premier kłamie

Podatki zasilają budżet państwa coraz większym strumieniem, rząd chwalił się nawet, że zamiast deficytu wypracowywał nadwyżki. Dodatkowe pieniądze miały pochodzić z uszczelnienia systemu podatkowego i zmniejszenia „luki VAT-owskiej”. Z takimi tłumaczeniami nie zgodził się Jacek Rostowski, były minister finansów, który w odpowiedzi na taki słowa odpowiedział prosto: premier kłamie. – I dodał, że rząd PiS powinien przeprosić za jednego z głównych sprawców zwiększenia budżetu: inflacji.

Mafie VAT-owskie a budżet. „PiS powinien przeprosić za inflację”

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Oglądaj

To właśnie inflację jako przyczynę wyższych wpływów budżetowych wymienił Rostowski. Od wyższych cen wyliczane są wyższe podatki. - Wpływy z podatku zwiększyły się z powodu inflacji. Drugi wpływ to cyfryzacja. My tę cyfryzację przygotowaliśmy, przegłosowaliśmy JPK, a technologia wcześniej nie była na to gotowa – powiedział Jacek Rostowski. - Rząd PiS powinien wam podziękować? – dopytywał Bogdan Rymanowski. - Jasne. I przeprosić Polaków za inflację – odpowiedział polityk PO.

Pytany o walkę z mafiami VAT-owskimi, o której mówi premier, były minister finansów stwierdził, że „póki co są 2 mafie VAT-owskie: jedną w Ministerstwie Finansów, ludzi, którzy zostali wprowadzeni za PiS, a drugą, w której działa brat komendanta głównego policji”. - Premier kłamie! Jakiekolwiek by nie były dane, to nie ma to nic do czynienia z mafiami – dodał były minister finansów.

Rostowski dodał, że Mateusz Morawiecki nie powiedział całej prawdy także w kwestii szybkości skali wzrostu gospodarczego w naszym kraju. - Gdyby nie było wzrostu w I kwartale tego roku, to bylibyśmy na ostatnim miejscu w Unii Europejskiego – wyjaśnił były szef resortu finansów. Rostowski podkreślił, że w UE jest 17 krajów, które rok do roku miały lepsze wyniki od nas.

- Za naszych czasów byliśmy bezwzględnym liderem, jeśli chodzi o doganianie Unii. Za czasów PiS jesteśmy na 5-7 miejscu – powiedział Gość Radia ZET i doprecyzował, że za rządów PO-PSL doganialiśmy UE w tempie 3,1 procent każdego roku, a za czasów PiS to mniej więcej 2 procent rocznie.

RadioZET.pl/RadioZET