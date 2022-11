Burger Drwala stał się symbolem inflacji. Tak zmieniała się cena słynnej kanapki

Burger Drwala z McDonald’s stał się symbolem inflacji. Wzrost cen rzędu prawie 18 proc. w skali roku dał się we znaki także znanej sieciówce, która podniosła ceny popularnej sezonowej kanapki.

Burger Drwala 2022/2023. Ceny

„Podczas tegorocznej zimy, nic tak nie rozgrzeje, jak ciepły sweter i ulubiony zimowy burger. Soczysta wołowina, rozpływający się w ustach kotlet serowy, chrupiący bekon, a wszystko to w serowej bułce z dodatkiem sosów z przyprawami. Czekanie na klasyka wreszcie dobiegło końca i fani Burgera Drwala mogą zamówić go we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce” – czytamy w komunikacie sieci.

Serwis Wirtulnemedia.pl prześledził, jak zmieniały się ceny kultowej kanapki. Jedno jest pewne: klienci muszą liczyć się z podwyżkami.

Klasyczny burger Drwala kosztuje niemal 25 zł, podczas gdy rok temu jego cena nie przekraczała 18 zł. Burger Drwala podwójny kosztuje już prawie 30 zł, czyli co najmniej o 9 złotych więcej niż rok temu.

24,90 zł to cena burgera z kurczakiem, który w 2021 roku kosztował 17,40 zł. Burger z żurawiną podrożał z 17,90 zł do 26,40 zł. Cena zestawu Drwala przekracza 30 zł.

- Restauracje McDonald’s w Polsce prowadzi kilkudziesięciu operatorów, tj. McDonald’s Polska oraz 84 franczyzobiorców, do których należy ponad 90 proc. restauracji. Każdy z podmiotów niezależnie podejmuje decyzję o cenie, kierując się sytuacją rynkową i poziomem kosztów. Niepewność ekonomiczna, inflacja, rosnące ceny surowców i energii nie pozostają bez wpływu na biznes - odpowiedziała na pytania portalu Wirtualnemedia.pl o cennik sezonowego menu Katarzyna Kucisz-Rosłoń, corporate relations manager w McDonald's Polska.

McDonald’s to siec restauracji, która zawitała do Polski w 1992 roku. Obecnie w Polsce działa ponad 500 restauracji sieci, które zatrudniają 30 000 osób.

RadioZET.pl/Wirtualnemedia.pl