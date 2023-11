Cała prawda o emeryturach. GUS podał, kto i ile dostaje

Emerytury pochłaniają coraz więcej pieniędzy z budżetu, gdyż świadczeniobiorców przybywa. Jednocześnie wartość tych świadczeń w zestawieniu z płacami w gospodarce maleje, co rodzi obawy o gwarancje socjalne dla seniorów.

Ilu mamy emerytów i jakie świadczenia dostają? Nowe dane GUS

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował obraz przeciętnego emeryta w Polsce. W minionym roku w kraju rentę lub emeryturę pobierało 9,2 mln osób. Choć liczba świadczeniobiorców na ogół rośnie, to w minionym roku GUS odnotował jej nieznaczny o 0,3 proc. rok do roku. Wrażenie robi jednak odsetek emerytów i rencistów w zestawieniu z całym społeczeństwem. W stosunku do liczby ludności Polski grupa ta stanowiła 24,5 proc. i dominowały w niej osoby pobierające emerytury, których liczba w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 38,6 tys. osób, tj. 0,5 proc. Można zatem uznać, że niemal co czwarty obywatel jest emerytem lub rencistą.

Jakie świadczenia pobiera wspomniane 9,2 mln osób? Większość świadczeniobiorców – 7,8 mln – pobiera emerytury i renty z ZUS, zaś niespełna milion osób to świadczeniobiorcy KRUS. Z Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji świadczenia pobiera odpowiednio: 156 tys., 35 tys. i 211 tys. osób.

W 2022 roku emerytury pobierało 7,14 mln osób, z czego 6,3 mln osób to świadczeniobiorcy pozarolniczego systemu. Najliczniejszą grupą seniorów są osoby w wieku 65-69 lat.

Średni wiek osób przechodzących na emeryturę, którym świadczenie wypłaca ZUS, zbliżony jest do ustawowego wieku przejścia na emeryturę tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

W 2022 roku wszystkie organy wypłacające renty i emerytury wydały na świadczenia ponad 302 mld zł, z czego na wypłaty z ZUS przypadało 263 mld zł (wzrost o 9,4 proc.). Przeciętne świadczenie z ZUS wyniosło 2,7 tys. zł. brutto. Emerytury z ZUS pochłonęły łącznie 210 mld zł, renty z tytułu niezdolności do pracy 16, 1 mld, a renty rodzinne – 36, 6 mld zł.

Najwyższe emerytury wypłacano na Śląsku (głównie z tytułu emerytur górniczych) – 3,3 tys. zł brutto. Najniższe z kolei na Podlasiu, Podkarpaciu i na Opolszczyźnie (2,5 tys. zł).

Z analizy rozkładu wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2022 r. wynika, że przeciętna wysokość emerytury według stanu na 31 marca 2022 r. (średnia arytmetyczna) wyniosła 2 792,16 zł, w przypadku mężczyzn – 3 483,61 zł, w odniesieniu do kobiet – 2 341,79 zł. Połowa świadczeniobiorców (mediana) otrzymywała emeryturę w wysokości do 2 452,94 zł, połowa mężczyzn pobierała emeryturę w wysokości do 3 168,95 zł, natomiast połowa kobiet – w wysokości do 2 112,02 zł.

Niepokojącym zjawiskiem jest cykliczny spadek wartości emerytur w zestawieniu z przeciętną płacą (stopa zastąpienia). W 2022 roku relacja ta wyniosła 53,7 proc. i obniżyła się o 1,3 p. proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Istotny spadek tej relacji z 66,8 proc. do 59,1 proc. wystąpił w 2008 r.

Jak podał Instytut Emerytalny, stopa zastąpienia zbliża się do poziomu granicznego, uznawanego przez Międzynarodową Organizację Pracy za minimalny standard (około 40 proc.). Eksperci nie mają wątpliwości, że wysokość nowych świadczeń dla przyszłych emerytur utrzymywać się będzie poniżej tej wartości.

Źródło: Radio ZET/ GUS