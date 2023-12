Ceny będą niższe? „Można to zrobić w drodze rozporządzenia”

VAT na żywność został obniżony przez rząd Mateusza Morawieckiego do końca 2023 roku, w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok Prawo i Sprawiedliwość nie przewidziało przedłużenia tarczy antyinflacyjnej. Jednocześnie jednak winą za brak tego rozwiązania obarczana jest nowa większość sejmowa. - To zatrważające, że większość sejmowa w ogóle nie zajmuje się kwestią zerowego VAT na żywność; mamy gotowy projekt i będziemy mocno ich naciskać, aby podjęli działania - powiedział PAP poseł Waldemar Buda (PiS).

Zerowy VAT na żywność? „Jeśli stan finansów publicznych pozwoli”

Zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzone od 1 lutego 2022 r. w ramach jednej z tarcz antyinflacyjnych, których celem była ochrona społeczeństwa przed podwyższoną inflacją, wynikającą ze wzrostu cen, który poprzedził rosyjską napaść na Ukrainę. Zerowa stawka obowiązuje do końca bieżącego roku.

O to, czy byłby za utrzymaniem zerowego VAT na żywność, pytany był w czwartek poseł Lewicy Tomasz Trela. - Ja jestem zwolennikiem tego, że - jeżeli tylko będzie taka możliwość i stan finansów publicznych na to pozwoli - to jeszcze bym ten zerowy VAT przytrzymał - odpowiedział polityk.

Jak jednocześnie podkreślił, „nowy minister finansów i premier będą mieli decydujący wpływ na to”. - Z opinii, które ja mam wynika, że można to zrobić w drodze rozporządzenia - powiedział Trela.

Polityk został zapytany też o słowa posła PiS, byłego ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, który w rozmowie z PAP zarzucił obecnej sejmowej większości, że w ogóle nie zajmuje się tym tematem. - To zatrważające, ponieważ z dnia na dzień, od 1 stycznia, ceny podstawowego koszyka dóbr dla Polaków mogą zdrożeć o kilka, kilkanaście procent - alarmował Buda.

- Jak mieli większość (PiS) w parlamencie, to można było to zrobić. Ten Waldemar Buda był członkiem Rady Ministrów, która przygotowała projekt budżetu na rok 2024. I ten Waldemar Buda uczestniczył w pracach grupy, która wpisała 5-procentowy VAT na żywność do budżetu na 2024 rok – zauważył Trela.

