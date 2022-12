Ceny gazu i prądu w 2023 roku. URE zatwierdził stawki

Gaz i prąd od nowego roku w górę. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii pięciu tzw. sprzedawcom z urzędu oraz pięciu największym spółkom dystrybucyjnym, taryfy na sprzedaż gazu przez PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa przez Polską Spółkę Gazownictwa. Urząd przedstawił wyliczenia i podał, ile wydamy na rachunki w 2023 roku.

Ceny gazu w 2023 roku. Wyliczenia URE

„17 grudnia 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy największych przedsiębiorstw sektora gazowego tj. sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) oraz operatora systemu dystrybucyjnego - Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). W przypadku sprzedawcy gazu (PGNiG OD) taryfa ta będzie obowiązywała do 31 marca 2023 r.”- czytamy w komunikacie urzędu.

Urząd przypomniał, że z uwagi na wojnę w Ukrainie, kryzys energetyczny i rosnące ceny surowców rząd planuje zamrozić ceny gazu. Maksymalna stawka nie przekroczy tej z 2022 roku, czyli 200,17 zł/MWh. Nowe przepisy nie zwalniają jednak URE z konieczności przeprowadzenia postępowania taryfowego. Jak bowiem wskazał urząd, stawki zatwierdzone na 2023 rok będą stanowiły podstawę do obliczenia wysokości rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym, które to z kolei będą musiały zapewnić odbiorcom maksymalne stawki.

O jakich zatem stawkach zdecydował urząd? URE wziął pod uwagę wzrost cen surowca na giełdzie towarowej i na tej podstawie zdecydował o cenach.

„Właśnie utrzymujący się wysoki poziom cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która stanowi podstawowe źródło pozyskania paliwa gazowego przez PGNiG OD, w największym stopniu przekłada się na wzrost cen w taryfie. Tym samym, cena paliwa gazowego w zatwierdzonej na 2023 r. taryfie przedsiębiorstwa PGNiG OD, przykładowo dla grup taryfowych W1-W4, wynosi 649,92 zł/MWh” – czytamy w komunikacie.

Podobnie uzasadniono wzrost cen w przypadku Polskiej Spółki Gazownictwa. Dla URE nie bez znaczenia był spadek wolumenu dystrybuowanego paliwa, a także wzrost inflacji i kosztów pozostania energii. „Poziom zatwierdzonych 17 grudnia br. przez Prezesa URE stawek opłat dystrybucyjnych oznacza średni wzrost płatności za usługi dystrybucji o ok. 21 proc. w stosunku do grudnia roku 2022 r., przy czym wzrost ten będzie dotyczył odbiorców innych niż odbiorcy w gospodarstwach domowych oraz odbiorcy realizujący ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej” – podał w komunikacie urząd.

Prąd w górę. URE zatwierdził stawki

W przypadku energii elektrycznej zasady są analogiczne. URE zatwierdził stawki dla operatorów, które będą podstawą do wypłaty spółkom rekompensat. Odbiorców wciąż obowiązywać będzie ustawowa maksymalna stawka. W nadchodzącym roku ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych do określonych limitów zużycia (2 tys. kWh / 2,6 tys. kWh / 3 tys. kWh) zostały zamrożone na poziomie taryf dla spółek obrotu ze stycznia 2022 roku. Za zużycie energii ponad te wielkości, sprzedawca energii nie będzie mógł pobrać ceny wyższej niż 0,693 zł/kWh.

Stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych również zostały zamrożone do ww. limitów zużycia. Jeżeli natomiast odbiorca w gospodarstwie domowym zużyje w ciągu roku więcej energii niż wskazane limity zużycia – za każdą kilowatogodzinę (kWh) dostarczoną ponad limit będą obowiązywały stawki opłat dystrybucyjnych zgodne z zatwierdzonymi przez Prezesa URE taryfami operatorów na 2023 rok.

- Tegoroczne taryfy, kalkulowane tak jak zawsze w oparciu o kategorię kosztów uzasadnionych, będą stanowiły podstawę do obliczenia poziomu i wypłaty rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym - zaznacza Rafał Gawin, Prezes URE.

fot. URE

Dla odbiorcy ważne jest, że od stycznia przyszłego roku - do określonego w przepisach rocznego limitu zużycia energii elektrycznej - będą go obowiązywały ceny i stawki zgodne z taryfami stosowanymi w dniu 1 stycznia 2022 r. Powyżej tego limitu stawkami obowiązującymi będą te na 2023 rok. W komunikacie przypomniano, że rozwiązania osłonowe wprowadzone przez ustawodawcę – zarówno te dotyczące zamrożenia cen sprzedaży, jak i stawek dystrybucji – dotyczą określonych poziomów rocznego zużycia energii elektrycznej. Wśród odbiorców indywidulanych najliczniejszą, bo blisko 87-procentową (ok. 13,5 mln), jest Grupa G11 (czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym). W tej grupie średnie roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 1,8 tys. kWh.

RadioZET.pl/URE