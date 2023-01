Ceny gazu mogą spaść. Tusk zapowiedział prosty projekt ustawy

Ceny gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 roku zostały zamrożone na poziomie z 2022 roku, a rząd także wprowadził maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 roku. Jednak w ubiegłym roku rząd czasowo obniżał do zera stawki VAT na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa.

Tańszy gaz. Tusk zapowiedział projekt ustawy

Donald Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Siedlec mówił o trudnej sytuacji w związku z podwyżkami opłat za gaz. – Złożymy na tym posiedzeniu Sejmu, skoro premier Morawiecki, prezes Kaczyński nie chcą, albo udają, że to jest niemożliwe, prosty, bardzo czytelny projekt ustawy – ogłosił.

– O tym, żeby VAT na gaz, przynajmniej do końca tego roku, był pięcioprocentowy. Mam nadzieję, że to jakąś ulgę ludziom przyniesie – zapowiedział lider PO.

Przypomnijmy, że w 2022 roku rząd uruchamiał programy pomocowe dla najbardziej poszkodowanych trudną sytuacją gospodarczą. Rozwiązania tarczy antyinflacyjnej przestały obowiązywać od początku 2023 roku. Wyjątkami są: przedłużenie do 30 czerwca 2023 roku stosowania zerowej stawki VAT na żywność oraz wyłączenie sprzedaży paliw silnikowych z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej, wspomniane wcześniej zamrożenie cen gazu i ustawa o limitach cen prądu.

Ceny gazu na rynkach spadają

W dniu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie, 24 lutego 2022 roku, notowania gazu w holenderskim hubie TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 roku, ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

We wtorek 24 stycznia na zamknięciu gaz ziemny w TTF w kontraktach na luty taniał o 11,05 proc. do 58,7 euro za MWh., a w kontraktach na marzec również staniał o ponad 11 proc. do 59,2 euro za MWh. W kontraktach na kwiecień ceny gazu również dołowały o 10,5 proc. do 60 euro za MWh.

RadioZET.pl/PAP