Ceny gazu zamrożone. Prezydent podpisał ustawę

Gaz stał się dobrem deficytowym, którego cena gwałtownie poszła w górę. Podpisana przez prezydenta ustawa ma na celu ochronę gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych przed niewypłacalnością: rachunki za gaz nie będą mogły rosnąć w nieskończoność.

Maksymalne stawki za gaz w 2023 roku

„Ustawa ma na celu dalsze zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla najbardziej wrażliwych odbiorców, a także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności spółkom gazowym oraz terminowego regulowania zobowiązań związanych z zapewnianiem płynności na rynku giełdowym” – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Sprzedawcy gazu będą mieli obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi ceny maksymalnej w wysokości 200,17 zł za MWh. "Dodatkowo, w celu zapewnienia możliwie największej efektywności rozwiązań mitygujących ryzyko wzrostu cen paliw gazowych, wprowadzono rozwiązanie, w którym ww. grupy odbiorców będę uiszczać opłatę za usługi dystrybucyjne na poziomie wynikającym z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla operatora systemu dystrybucyjnego na 2022 r." - wskazano.

Nowe przepisy dotyczą odbiorców indywidulanych, odbiorców wrażliwych takich jak szkoły, szpitale, kościoły czy przedszkola.

Na mocy podpisanej ustawy wprowadzony zostanie także dodatek gazowy. Z zamrożonej maksymalnej stawki za gaz skorzystają wszyscy, ale z nowego świadczenia jedynie najmniej zarabiający. Dodatek gazowy to zwrot VAT dla gospodarstw używających pieca gazowego do ogrzania domu. Przysługiwać on będzie dla gospodarstwa jednoosobowego, gdzie przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego to 1500 zł na osobę. Zwrot VAT mają rozliczać samorządy. Wniosek o refundację trzeba będzie złożyć w 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu. Będzie można go złożyć także w formie elektronicznej. Resort klimatu i środowiska oszacował, że refundacja podatku VAT będzie dotyczyć ok. 300 tys. osób.

RadioZET.pl/PAP