Ceny karpia rekordowo wysokie. „Chyba przerzucę się na tańsze ośmiorniczki”

Co roku święta stają się droższe, ale to co obserwujemy w tym roku to dla wielu Polaków przesada. Ceny karpia w popularnych dyskontach sięgnęły nawet 70 zł za kilogram. - Chyba przerzucę się na ośmiorniczki, które są tańsze – skomentował Marek Belka w programie „Gość Radia ZET”.