Ceny na stacjach przebiły ważny poziom. „Po raz pierwszy od początku roku”

Ceny paliw w końcu zaczęły spadać, niestety jeszcze nie na tyle, żeby wróciły stare, dobre, przedwojenne czasy. Niemniej jednak za diesla trzeba już płacić mniej, niż za Pb 95, a obniżka wyniosła ponad 1,5 zł na litrze. Ważną granicę przebiły także ceny autogazu. „Spadki hurtowych cen LPG przeniosły się w końcu na stacje i po raz pierwszy od początku roku kierowcy tankują to paliwo za mniej niż 3 złote” - zauważyli analitycy portalu e-petrol.pl.

Ceny LPG poniżej 3 zł za litr. Benzyna i diesel też potaniały

Wysokość cen paliw budzi spore kontrowersje, w podcaście „Biznes. Między wierszami” spytaliśmy więc głównego ekonomistę Orlenu, Adama Czyżewskiego, czy prawdziwe są zarzuty kierowców, że koncern „doi Polaków”. Ekspert wytłumaczył, że PKN jest „biorcą cen”, które wyznaczane są na poziomie światowym, i co prawda notuje rekordowe zyski, ale nie z własnej inicjatywy. Orlen musi sprzedawać po cenach, które wyznaczane są przez giełdy światowe, żeby zapewnić bezpieczeństwo paliwowe kraju. Wyznaczenie zbyt niskiej ceny doprowadzić ma do wykupienia paliw przez podmioty zagraniczne: w takim przypadku zabraknie ich dla polskich kierowców.

Analitycy e-petrol.pl podali, że po 5 groszowej obniżce średnia ogólnopolska cena litra autogazu wynosi 2,99 zł. „O tyle samo potaniała benzyna 95-oktanowa - dziś za jej litr kierowcy płacą przeciętnie 6,49 zł. W dalszym ciągu nie przestaje tanieć też olej napędowy - od ubiegłego tygodnia cena diesla na stacjach spadła o 10 gr i średnia ogólnopolska wynosi aktualnie 6,11 zł/l” - poinformowali w komunikacie eksperci.

Najniższe ceny paliw e-petrol.pl odnotował w tym tygodniu w województwach: opolskim i świętokrzyskim. Na Opolszczyźnie, z ceną 6,37 zł/l, najtańsza jest Pb95. „W drugim z regionów najmniej płaci się za tankowanie diesla i LPG - odpowiednio 6,02 i 2,87 zł/l” - dodali.

Według danych e-petrol.pl najwyższe ceny paliw dotyczą po raz kolejny Dolnego Śląska, na którym benzyna 95-oktanowa kosztuje średnio 6,54 zł/l (identyczna cena tego paliwa dotyczy Kujaw i Pomorza), a litr autogazu oferowany jest na stacjach po 3,08 zł. „Tankowanie oleju napędowego jest najdroższe na Mazowszu, gdzie zakup tego paliwa to wydatek rzędu 6,18 zł/l” - dodano.

Ceny paliw mogą znacznie różnić się nawet między stacjami ulokowanymi w niewielkiej odległości. - Na pewno te najniższe ceny to domena szczególnych typów stacji, np. marketowych, czy też szczególnie walczących o klienta. Decyzja o poziomie cen zależy od typu stacji nawet w ramach jednego brandu - czy to jest stacja franczyzowa, czy to jest stacja własna – stwierdził analityk portalu e-petrol.pl Jakub Bogucki.

