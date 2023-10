Ceny paliw bez wpływu na inflację? Adam Glapiński wyjaśnia

Ceny paliw we wrześniu spadły, co zwiększyło popyt i kolejki na stacjach benzynowych. Z czasem pojawiły się problemy z dostawą paliw, co np. Orlen próbował tuszować „awarią”. Zdaniem Adama Glapińskiego „spadek cen paliw nie ma wpływu na wysokość inflacji”.

Ceny paliw a inflacja. Stanowisko NBP

Inflacja we wrześniu spadła do 8,2 proc., co zdaniem ekonomistów było pokłosiem niższych cen paliw. W ocenie szefa NBP, spadek cen paliw nie ma wpływu na poziom inflacji. - Prosty rachunek pokazuje, że 0,0 - przekonywał.

Choć inflacja spadła już do jednocyfrowego poziomu, to na osiągnięcie tzw. celu inflacyjnego (2,5 proc. z odchyleniem 1 pp.) będziemy musieli poczekać.

- Inflacja spada, gwałtownie, szybko spada. W ostatnich miesiącach spadła ponad połowę. W ostatnich sześciu miesiącach, pół roku – ceny miesiąc od miesiąca mniej więcej się utrzymały na tym samym poziomie - zauważył Glapiński.

Zeszliśmy do inflacji umiarkowanej i idziemy szybko do inflacji pełzającej. Miesiąc temu nastąpił radosny moment, kiedy przestaliśmy być w świecie wysokiej inflacji - Adam Glapiński

- W kierunku powrotu inflacji do celu, do tych 2,5 proc. oddziałują niższa presja kosztowa i popytowa w kraju i za granicą. Presja kosztowa radykalnie spadła. W sierpniu po raz pierwszy roczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu była ujemna – dodał szef NBP.