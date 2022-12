Ceny paliw do końca roku. Będzie miła powtórka z 2021?

Ceny paliw do końca roku nie powinny rosnąć – zapowiedzieli specjaliści z Refleksu. Brak obniżek mimo wyraźnego spadku cen hurtowych został wcześniej określony jako potencjalna „zmowa cenowa”. Koszt tankowania wciąż jest znacznie wyższy, niż przed rokiem, a pod uwagę trzeba wziąć pod uwagę działanie tarczy antyinflacyjnej, która zostanie wygaszona od początki 2023 roku.

Ceny paliw do końca 2022 roku. Cały czas będzie drogo

Ceny paliw nie spadają, gdyż branża szykuje się na przywrócenie wyższych stawek podatków po zlikwidowaniu tarczy antyinflacyjnej. Powody takiego zachowania wyjawił w podcaście „Biznes. Między wierszami” Rafał Zywert, analityk rynku paliw w Refleksie.

Mimo niższych stawek VAT kierowcy płacą zauważalnie drożej. „Bieżące średnioroczne ceny poszczególnych paliw utrzymają się powyżej średniorocznej ceny z roku 2021 odpowiednio dla benzyny bezołowiowej 95 o ok. 22 procent, bezołowiowej 98 o ok. 26 procent, oleju napędowego o ok. 35 procent, autogazu o ok. 21 procent” – wyliczyli analitycy.

Sytuacja rynkowa pozwala na umiarkowany optymizm. Reflex podał, że „za nami kolejny tydzień z symbolicznymi korektami cen paliw w dół. Średnie ceny na stacjach ukształtowały się na poziomie: dla benzyny bezołowiowej 95 – 6,54 zł/l (-1gr/l), bezołowiowej 98 – 7,27 zł/l (-0,02 gr/l), oleju napędowego 7,67 zł/l (-3 gr/l), autogazu 2,97 zł/l (-2 gr/l)”. Wskazali, że w ubiegłym roku tuż przed świętami odnotowano spadek cen benzyny i oleju napędowego średnio od 21 do 25 gr na litrze.

„Czego możemy się spodziewać w tym roku? Analiza wskazuje, że jest przynajmniej miejsce na wprowadzenie akcji promocyjnej, która pozwoliłaby ograniczyć wydatki na paliwa w okresie świąt” - zasugerowali analitycy Refleksu.

Specjaliści dodali, że ceny lutowej serii kontraktów na ropę Brent spadły w skali tygodnia o blisko 9 dol. za baryłkę. W piątek rano ropa Brent kosztowała niecałe 77 dol. za baryłkę i był to najniższy poziom cen od grudnia 2021 roku.

RadioZET.pl/Reflex